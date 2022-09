Zapadł wyrok. Jeden z najbardziej ikonicznych stadionów piłkarskich zostanie zburzony

To już przesądzone. Legendarny stadion San Siro w Mediolanie zostanie zburzony w 2027 roku. Do tego czasu AC Milan i Inter Mediolan mają już mieć wybudowany nowoczesny obiekt. - Remont San Siro? Mogę zapewnić, że to niemożliwe i niebezpieczne - zaznaczał prezydent Milanu Paolo Scaroni.

