Mourinho zachwycony Zalewskim. Polak może otrzymać gigantyczną podwyżkę

Na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski Nicola Zalewski pokazał, że staje się coraz ważniejszym piłkarzem drużyny narodowej. Ponownie wygląda jego sytuacja w AS Romie, gdzie zacięcie rywalizuje o miejsce w pierwszym składzie. W klubie pokładają w młodym piłkarzu spore nadzieje, co może zaowocować w przyszłości.

Roma rozmawia z Zalewskim o nowej umowie. Trzykrotna podwyżka

Harmonijny rozwój 20-letniego gracza nie umknął bowiem czołowym klubom Europy. Ostatniego lata zainteresowane pozyskaniem Polaka były choćby Tottenham Hotspur czy Paris Saint-Germain. Pomimo zakusów ze strony gigantów europejskiej piłki, Włosi nie chcą go sprzedawać, tylko zatrzymać u siebie.

Jak informuje włoski dziennikarz Nicola Schira, Roma negocjuje z 20-latkiem nową umowę na znacznie korzystniejszych dla niego warunkach finansowych. - Trwają rozmowy w sprawie przedłużenia umowy Nicoli Zalewskiego z AS Romą do 2027 roku. Przewiduje się podwyżkę wynagrodzenia do 1,5 mln euro rocznie - napisał na Twitterze.

Obecny kontrakt Polaka z rzymskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Szacuje się, że gwarantuje mu on zarobki na poziomie pół miliona euro za rok gry.

Zalewski coraz ważniejszą postacią Romy. Walczy o pierwszy skład

Nicola Zalewski występował w drużynach młodzieżowych Romy. Pierwszy mecz w drużynie seniorów rozegrał w maju 2021 roku, gdy wystąpił w półfinałowym spotkaniu Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United. Jego drużyna wygrała 3:2 (choć w dwumeczu poległa 5:8), a Polak miał udział przy zwycięskim golu dla swojego zespołu.

W zeszłym sezonie Zalewski wykorzystał słabość konkurencji i w pewnym momencie stał się podstawowym lewym wahadłowym. Zwieńczeniem udanego okresu był triumf w Lidze Konferencji Europy. Teraz, gdy po kontuzji wrócił Leonardo Spinazzola, o minuty jest mu trudniej. W obecnych rozgrywkach rozegrał dla Romy sześć meczów, lecz tylko dwa z nich rozpoczął w pierwszym składzie (z Monzą w Serie A oraz z Łudogorcem Razgrad w Lidze Europy). Póki co nie udało mu się strzelić gola ani zanotować asysty.