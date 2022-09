Juventus pogrąża się. Jest coraz gorzej. Gigantyczny minus

Juventus kolejny rok kończy na minusie. Kilka dni temu odbyło się zebranie zarządu włoskiego giganta. Przedstawiono na nim sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy, który zakończył się 30 czerwca 2022 roku. W Turynie nie mają powodów do zadowolenia, gdyż zanotowano rekordową stratę w wysokości ponad ćwierć miliarda euro.

Kłopoty finansowe Juventusu. Klub piąty rok kończy z gigantyczną stratą. Niechlubny rekord Serie A

Juventus stracił w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aż 254,3 miliona euro. Tym samym pobił niechlubny rekord Serie A, który należał do Interu Mediolan. "Nerazzurri" w sezonie 2020/2021 wykazali stratę w wysokości 245,6 miliona euro. Turyńczycy już piąty rok z rzędu są "na minusie".

Przed rokiem Juventus stracił 209,9 mln euro. W sezonie 2019/2020 było to 90 milionów euro straty, w 2018/2019 40 milionów, a 2017/2018 "tylko" 19 milionów euro. Klub twierdzi, że wyjątkowo fatalny stan finansów jest efektem kryzysu, który wywołała jeszcze pandemia koronawirusa. Do tego doszły mniejsze wpływy z praw do transmisji telewizyjnych i Ligi Mistrzów. W poprzedniej edycji Włosi odpadli już w 1/8 finału po porażce z Villarrealem.

Piłkarzami Juventusu są Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Turyńczycy przeciętnie radzą sobie w obecnym sezonie ligowym. Po siedmiu kolejkach mają tylko 10 punktów i zajmują 8. miejsce w tabeli. Jeszcze słabiej radzą sobie w Lidze Mistrzów, gdzie na start zanotowali dwie porażki. Najpierw przegrali 1:2 na wyjeździe z Paris Saint-Germain, a następnie sensacyjnie ulegli u siebie Benfice Lizbona, także w stosunku 1:2.

