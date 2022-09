Milik ma za sobą wspaniały okres, ale jego wartość spadła. Drastycznie

W czerwcu 2019 roku Arkadiusz Milik, ówczesny napastnik Napoli, był wyceniany przez fachowy portal "Transfermarkt" na 40 milionów euro. To do dziś jego najwyższa szacunkowa wartość. W kolejnych miesiącach jego wycena regularnie spadała. Latem, gdy zamienił Marsylię na Juventus, 28-latek był wyceniany na 16 mln. Jednak 27 września serwis "Transfermarkt" przeprowadził aktualizację, wedle której przy nazwisku Polaka widnieje już tylko kwota 10 milionów euro.

I trudno to zrozumieć, bo akurat Polak ma za sobą świetny miesiąc. Oczywiście, ktoś powie, że zmarnował stuprocentową sytuację w meczu z Holandią (0:2) i spadł w hierarchii napastników reprezentacji Polski na rzecz Karola Świderskiego. Tyle, że w Juventusie wygląda bardzo dobrze, choć mało kto się tego spodziewał.

Juventus cieniuje, ale Milik może mieć czyste sumienie

Napisać, że Juventus jest w kryzysie, to jak nic nie napisać. Fatalną formę piłkarzy Massimiliano Allegriego potwierdza niemal każda statystyka. Jednym z nielicznych piłkarzy turyńczyków, który może spojrzeć w lustro z czystym sumieniem jest Milik. "Juventus nie stwarza już zagrożenia. Ostatnim bastionem jest Polak" - piszą włoskie media. I nie pozostawiają wątpliwości, że choć mamy dopiero wrzesień, to klub podjął decyzję o wykupie Milika.

Dusan Vlahović, kupiony z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro, ma na koncie cztery bramki, ale tylko jedna z nich padła z gry (reszta to: rzut karny oraz dwa perfekcyjnie wykonane rzuty wolne). Biorąc pod uwagę Serie A i LM, Serb strzela średnio co 172 minuty, zaś Arkadiusz Milik ma trzy gole, co oznacza, że trafia co 97 minut. Ta średnia wyglądałaby jeszcze lepiej, gdyby nie skandaliczna decyzja sędziego w meczu z Salernitaną (2:2), który nie uznał Polakowi prawidłowo zdobytej bramki.

Poza tym Milik, póki co, daje drużynie więcej niż Vlahović jeśli chodzi o rozegranie akcji. Gdy wychowanek Rozwoju Katowice opuszczał Marsylię, to kibice i dziennikarze zajmujący się Juve byli przeciwni temu transferowi. Żałowali, że do Turynu nie zawitał Memphis Depay, albo że nie udało się dogadać z Atletico Madryt ws. Alvaro Moraty. Dziś wielu kibiców Juve jest zachwycona postawą Polaka i jest mu nawet gotów wybaczyć czerwoną kartkę za zdjęcie koszulki.

Na twitterowym koncie "Forza Juve", zrzeszającym sympatyków bianconerich, 16 września zadano pytanie o ocenę dotychczasowej formy Milika w skali 1-10. Komentarzy pod postem jest ponad sto, a większość z nich to oceny "8" i "9", a nie brakuje nawet i "10".

Sezon się dopiero rozkręca, więc trzeba wstrzymać się z ostatecznymi ocenami, ale mimo wszystko można się zdziwić, że wartość Milika spadła, choć powinna się utrzymać na tym samym poziomie, a być może nawet wzrosnąć. Czemu nie, skoro gra lepiej niż przypuszczano?

Wartości innych Polaków

Co ciekawe: więcej wart, przynajmniej teoretycznie, jest Krzysztof Piątek. Napastnik Salernitany wyceniany jest na 12 milionów euro, czyli o siedem więcej niż Karol Świderski z FC Charlotte. Robert Lewandowski jest wart 45 mln euro.

Ale nie tylko Milikowi spadła wartość. Wie coś o tym Mateusz Klich. Rezerwowy Leeds jest warty teraz zaledwie dwa miliony, choć jeszcze w sierpniu był warty trzy mln euro.