Cuadrado niepewny przyszłości. Może trafić do odwiecznego rywala Juventusu

Juan Cuadrado jest piłkarzem Juventusu od sierpnia 2015 roku. Do tej pory w barwach tego klubu rozegrał 275 meczów, w których strzelił 24 gole i zaliczył 61 asyst. Z ekipą z Turynu sięgnął między innymi pięciokrotnie po mistrzostwo Włoch. Zdaniem włoskich mediów jego przygoda z Juventusem może dobiec do końca.

Cuadrado może trafić do Interu Mediolan

Kontrakt Kolumbijczyka z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na ten moment nie wiadomo, czy zawodnik będzie chciał go przedłużyć. Latem zeszłego roku Cuadrado odrzucił ofertę nowej umowy, na mocy którego miałby zarabiać cztery miliony euro rocznie. Jak informuje portal Calciomercato.com, niepewną sytuację piłkarza zamierza wykorzystać Inter Mediolan. Zdaniem dziennikarzy, Kolumbijczyk miałby przenieść się do Mediolanu za darmo po wygaśnięciu umowy. Jeśli ostatecznie dojdzie to do skutku, kibice Juventusu z pewnością nie będą zachwyceni tym ruchem. Inter jest odwiecznym rywalem turyńskiego klubu, a fani obydwu drużyn nie przepadają za sobą.

Działacze klubu z Mediolanu bardzo chętnie korzystają z tego typu okazji. Przypomnijmy, że Inter tego lata na takiej samej zasadzie ściągnął Henrika Mchitarjana, który nie przedłużył umowy z AS Romą. Rok wcześniej z kolei drużynę za darmo wzmocnił Hakan Calhanoglu. Turek przeniósł się z innego historycznego rywala Interu - AC Milanu.

Juventus w bardzo słabym stylu rozpoczął obecny sezon Serie A. Po siedmiu kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. W minionej serii spotkań drużyna Massimiliano Allegriego ponownie rozczarowała i przegrała 0:1 z Monzą. W związku z tym coraz więcej mówi się o zwolnieniu włoskiego trenera. Inter z kolei radzi sobie niewiele lepiej. Obecnie plasuje się na siódmej pozycji i uzbierał 12 punktów.

