Włosi piszą o przyszłości Wojciecha Szczęsnego. "50 procent szans"

Wojciech Szczęsny pauzował od 31 sierpnia i meczu ze Spezią, podczas którego doznał urazu kostki. Wówczas jego miejsce w bramce zajął Włoch Mattia Perin, który radził sobie dosyć przyzwoicie. Portal TuttoJuve24.it uważał, że Perin sprawił, iż Juventus mógł być spokojny w defensywie. "Mattia Perin chwytając okazję do zastąpienia kontuzjowanego Szczęsnego, zawładnął sceną serią godnych pochwał interwencji. Jeśli Juventus wciąż tu jest, to także dzięki niemu" - czytamy.

"50 procent szans" na pozostanie Szczęsnego w Juventusie. Jasny komunikat

Włoski dziennik "Tuttosport" pochylił się nad sytuacją dziewięciu piłkarzy Juventusu, których kontrakty wygasają w czerwcu 2023 lub 2024 roku. W tym gronie znalazł się Wojciech Szczęsny, którego umowa z turyńczykami jest ważna do końca sezonu 2023/2024. Polski bramkarz na mocy tego porozumienia zarabia 13 milionów euro brutto rocznie, co oznacza, że ma tę samą pensję, co Angel Di Maria, który dołączył do Juventusu przed rozpoczęciem tego sezonu.

Czy są szanse na to, że Wojciech Szczęsny przedłuży kontrakt z Juventusem o kolejny rok (lub lata)? Włoscy dziennikarze twierdzą, że jest na to 50 procent szans i obecnie ten temat nie jest priorytetem. "Tuttosport" uważa, że obie strony zasiądą do rozmów dopiero w przyszłym sezonie. Spośród piłkarzy wymienionych w artykule większe szanse na nowy kontrakt w Juventusie mają tylko Carlo Pinsoglio (60 procent) oraz Danilo (80 procent).

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w lipcu 2017 roku za 18 milionów euro z Arsenalu. Od tej pory polski bramkarz zagrał w 179 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 70 czystych kont. Szczęsny zdobył z Juventusem trzy mistrzostwa Włoch czy dwa krajowe puchary.