Reprezentant Polski chce wrócić do kadry Michniewicza. "Jestem gotowy"

Sebastian Walukiewicz trafił do Włoch latem 2019 roku. W debiutanckim sezonie rozegrał 14 meczów, jednak później jego rozwój zahamowały liczne urazy. W minionych rozgrywkach jego Caligari spadło do Serie B, a Polak nie miał zbyt wielu występów na koncie. Zdecydował się na zmianę klubu i został wypożyczony na rok do Empoli, które zajmuje obecnie 14. miejsce w Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Sebastian Walukiewicz chce regularnie grać. "Teraz jestem gotowy"

Za byłym obrońcą Pogoni Szczecin sporo problemów zdrowotnych, które pokrzyżowały rozwój jego kariery. Teraz 22-latek liczy jednak na powrót do regularnej gry. Pomóc ma w tym wypożyczenie do Empoli. - Cieszę się, ze tu jestem. Ostatni rok nie był dla mnie dobry. Byłem kontuzjowany przez 7-8 miesięcy, a później grałem mało - powiedział na konferencji prasowej Walukiewicz.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Teraz jestem gotowy. Ważne jest dla mnie, aby trenować i grać, choć wciąż potrzebuję jeszcze trochę czasu - dodał piłkarz.

Jasny obraz reprezentacji Polski przed mundialem. Tego należy się spodziewać w Katarze

Sebastian Walukiewicz zapytany o reprezentację. "Wtedy będę mógł myśleć"

Walukiewicz w październiku 2020 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Zanotował w niej jednak tylko trzy występy. Teraz został zapytany o to, czy planuje wrócić do kadry narodowej. - Mój ostatni mecz w drużynie narodowej odbył się dwa lata temu. Teraz ważne jest dla mnie, aby wrócić do gry. Wtedy będę patrzył w przyszłość i będę mógł myśleć o drużynie narodowej - skomentował 22-latek.

Lewandowski aż złapał się za głowę. Kulminacyjny moment. "Co się stało"

- Przed transferem nie miałem czasu na rozmowę z moimi rodakami, którzy tu przechodzili jak Dragowski, Skorupski, Zieliński. Dla mnie Empoli to obecnie najlepszy wybór - dodał. Największymi rywalami Walukiewicza o pierwszy skład są Sebastiano Luperto, który został latem sprowadzony z Napoli oraz Koni de Winter pozyskany z Juventusu. Spore szanse na grę ma też Ardian Ismajli. Polak, aby wywalczyć pierwszy skład, będzie więc musiał ciężko pracować na treningach.

Empoli w tym sezonie wygrało zaledwie jeden mecz w lidze, cztery zremisowało i dwa przegrało. Dla Walukiewicza gra w Empoli to i tak dobra informacja, bo przed MŚ w Katarze wciąż może występować na najwyższym szczeblu we Włoszech. Aktualnie trwa jednak przerwa od rozgrywek ligowych. W pierwszym meczu po kadrze Empoli zmierzy się z AC Milanem.