Doznał kontuzji i... zachował się nieprawdopodobnie. Brawo, klasa

Tego lata Andrea Ranocchia przeniósł się z Interu Mediolan do Monzy. Przygoda obrońcy z nowym klubem rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób. Już w meczu pierwszej kolejki przeciwko SSC Napoli złamał kość strzałkową. Początkowo mówiło się, że zawodnik nie będzie dostępny do gry przez trzy miesiące.

Andrea Ranocchia rozwiązał kontrakt z Monzą

Uraz okazał się jednak dużo poważniejszy niż zakładano. Przerwa od gry wyniesie znacznie więcej niż trzy miesiące. W związku z tym Ranocchia postanowił rozwiązać kontrakt z Monzą. Obrońca zrezygnował także z odprawy, dzięki czemu klub zaoszczędził cztery miliony euro. O odejściu piłkarza poinformowała Monza na oficjalnym profilu na Twitterze.

Piękny gest Ranochhii nie uszedł uwadze dyrektorowi sportowemu klubu Andrei Gallianiemu. - Andrea potwierdził tym, że jest taką osobą, za jaką go uważałem. To dobry i wielki człowiek - powiedział Galliani w rozmowie z "Corriere della Sera".

Andrea Ranocchia niedługo po rozstaniu z Monzą ogłosił także zakończenie kariery. - Od półtora roku przeżywam trudny okres. Nie potrafię znaleźć dalszej motywacji do gry. Monza dała mi szansę i postanowiłem z niej skorzystać. W pewnym momencie poczułem, że wewnątrz mnie nie ma już nic i zacząłem zadawać sobie wiele pytań. Później doznałem ciężkiej kontuzji w meczu z Napoli, przez którą byłbym poza grą przez wiele miesięcy. Przemyślałem wszystko i stwierdziłem, że nie chcę nikogo oszukiwać. Poinformowałem o mojej decyzji Gallianiego, który mnie zrozumiał. Nie wrócę już do piłki, to nie jest to, czego chcę - powiedział Ranocchia w filmiku opublikowanym na Instagramie.

Andrea Ranocchia w przeszłości grał między innymi w Bari, Genoi i Interze Mediolan. Fani Serie A znają go głównie z występów w 19-krotnym mistrzu Włoch. W jego barwach wystąpił łącznie w 226 meczach, w których strzelił 14 goli i zaliczył pięć asyst. Obrońca był także reprezentantem Włoch. W drużynie narodowej pojawił się na boisku 21 razy.

Monza nie rozpoczęła najlepiej tego sezonu. Przez sześć kolejek zajmowała ostatnie miejsce. Od dna tabeli odbiła się dopiero w miniony weekend, kiedy to pokonała 1:0 Juventus. Obecnie plasuje się na 18. pozycji z czterema punktami na koncie. W następnej kolejce zagra z Sampdorią. Spotkanie odbędzie się 2 października o 15:00.

