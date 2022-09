Zieliński może zostać Lampardem. Jasny przekaz z Włoch

Po siedmiu kolejkach Serie A Napoli zdobyło 17 punktów i prowadzi w ligowej tabeli. Klub z południa Włoch równie dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie w dwóch meczach zanotował dwie wygrane i ma bilans bramkowy 7:1. Jednym z tych, którzy nadają ton grze drużyny jest Piotr Zieliński, który po dziewięciu meczach ma trzy gole i cztery asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Milik ujawnia kulisy transferu. "Szczęsny dowiedział się od dziennikarzy" [WIDEO]

Zieliński porównany do legendy. "Ma wielki talent"

W gronie rozpływających się nad postawą polskiego pomocnika znalazł się także Stefan Schwoch. To były zawodnik Napoli, który zagrał w tym klubie tylko jeden, ale za to bardzo udany sezon. W rozgrywkach 1999/2000 w 44 meczach zdobył 26 goli i pomógł drużynie w awansie do Serie A.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Schwoch jest pod wrażeniem tego, jak na początku sezonu wygląda drużyna z Neapolu.

- Letnia rewolucja w Napoli przyniosła wiele zmian. Powinniśmy pogratulować władzom klubu wielu udanych ruchów transferowych, a także Luciano Spallettiemu, że zdołał to poukładać w tak krótkim czasie. W zeszłym roku Napoli także dobrze wystartowało. Miejmy nadzieję, że tym razem utrzyma formę przez cały sezon - powiedział.

Był napastnik wskazał, że fundamentem dobrej gry drużyny jest świetna postawa drugiej linii.

- Lobotka, który wyznacza zespołowi sposób gry, jest bardzo dobry. Anguissa gra fenomenalnie. Zieliński ma wielki talent. Jeśli w końcu będzie powtarzalny, może stać się Lampardem - Napoli - dodał.

Frank Lampard to jeden z najlepszych pomocników w historii angielskiej piłki. Najbardziej znany jest z gry w Chelsea, gdzie przez 13 lat strzelił 211 goli oraz miał 145 asyst. Z klubem tym sięgnął po trzy mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów i Ligę Europy.

Wyborna forma Zielińskiego w Napoli. Przełoży to na kadrę?

Po udanych występach Piotra Zielińskiego w klubie, trudno sobie wyobrazić, aby nie dostał on szansy na grę w meczach z Holandią (22.09) i Walią (25.09) w Lidze Narodów, które będą dla naszej reprezentacji jednymi z ostatnich sprawdzianów przed mundialem.

W starciu z Holandią Zieliński ma pojawić się w wyjściowym składzie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.