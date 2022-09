Mourinho znów szaleje. Wpadł w furię i wyleciał

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Na początku drugiej połowy niedzielnego pojedynku spotkania Nicolo Zaniolo (AS Roma) i Caleb Okoli (Atalanta) starli się w polu karnym gości. Zawodnicy gospodarzy domagali się od sędziego głównego, Daniele Chiffiego podyktowania rzutu karnego. Uważali bowiem, że Zaniolo był faulowany. Arbiter jedenastki nie odgwizdał. To spowodowało, że Jose Mourinho wpadł w furię. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Wtedy Mourinho przeklinał i chciał podejść do arbitra głównego, ale powstrzymał go sztab szkoleniowy AS Romy.

Atalanta wygrywa po golu 18-latka

Po czerwonej kartce dla Mourinho gospodarze nie potrafili odrobić jednobramkowej straty. Przegrywali od 35. minuty. Wtedy bramkę strzelił zaledwie 18-letni obrońca, Giorgio Scalvini. AS Roma oddała aż 21 strzałów, a rywale tylko cztery. Mimo to, to goście cieszyli się z wygranej.

W 87. minucie do gry w zespole z Rzymu powrócił reprezentant Polski, Nicola Zalewski. 20-letni pomocnik zmienił Gianlucę Manciniego. Zalewski opuścił dwa ostatnie spotkania AS Romy z powodu kontuzji - wygranym 2:1 z Empoli w Seria A oraz w Lidze Europy z HJK Helsinki (3:0). Jego uraz nie był groźny i Czesław Michniewicz powołał go do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów.

Atalanta po tej wygranej została nowym liderem Serie A. Ma punkt przewagi nad Udinese. AS Roma zajmuje szóstą pozycję, ze stratą czterech punktów do Atalanty. W niedzielę o godz. 20.45 początek hitu kolejki: AC Milan - Napoli.