Paulo Sousa kandydatem na trenera giganta. Nie uwierzycie

Juventus kiepsko rozpoczął nowy sezon Serie A. Ekipa z Turynu co prawda jest niepokonana w Serie A, ale w sześciu meczach wygrała tylko dwa razy. Pozostałe spotkania zremisowała. W Lidze Mistrzów jest jeszcze gorzej. "Stara Dama" poległa w meczach z Benfiką i PSG i ma zero punktów. Kibice coraz częściej domagają się zwolnienia trenera Massimiliano Allegriego. Włoskie media podają, że hasztag "#allegriout" na Twitterze zyskuje coraz większą popularność.

Massimiliano Allegri na gorącym stołku. Juventus zmieni trenera?

Juventus w niedzielę zagra na wyjeździe z najsłabszą drużyną stawki – Monzą. Jeśli i w tym przypadku Juventus nie zdobędzie kompletu punktów, to cierpliwość włodarzy Juventusu może się zakończyć. Massimiliano Allegri może zapłacić głową za kolejną wpadkę. W mediach ruszyła już giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby zastąpić Włocha. Pisze o tym "La Repubblica". Pierwszym konadydatem jest oczywiście Thomas Tuchel, który dopiero co został zwolniony z Chelsea. Niemiec będzie pewnie przez jakiś czas łączony z wieloma wielkimi klubami, których trenerzy mogą wkrótce pożegnać się z posadą. A drugim kandydatem według gazety jest… Paulo Sousa.

W tę kandydaturę trudno uwierzyć. Przede wszystkim w oczy rzuca się spory rozstrzał pomiędzy kandydaturą Tuchela a Sousy. Pierwszy z nich jest już uznany na rynku. Z Chelsea sięgnął po Ligę Mistrzów. Sousa nie może pochwalić się takimi sukcesami trenerskimi. Na początku czerwca odszedł z brazylijskiego Flamengo, gdzie zawiódł oczekiwania. Wytrzymał niespełna sześć miesięcy. Potem pojawiły się informacje, że może objąć reprezentacje Egiptu, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Wygląda na to, że teraz były selekcjoner reprezentacji Polski szuka pracy we Włoszech. Niedawno media twierdziły, że może on objąć zespół Łukasza Skorupskiego, czyli Bolognę. To też nie doszło do skutku. Wiele wskazuje więc na to, że podobne informacje mają bardziej na celu wywołać szum medialny wokół Portugalczyka, który od czerwca pozostaje bez klubu.

Były selekcjoner reprezentacji Polski w przeszłości pracował już we Włoszech. W latach 2015-2017 portugalski trener prowadził Fiorentinę i był to najdłuższy czas spędzony przez niego w jednym klubie. Drużynę z Florencji poprowadził w 95 spotkaniach.