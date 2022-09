Szczęsny zagrożony w Juventusie. "Zatopili się w otchłani wstydu"

Przypomnijmy, że Mattia Perin rozegrał w tym sezonie sześć i pół meczu. Pół, bo w starciu ze Spezią Calcio (2:0) wszedł pod koniec pierwszej połowy z ławki rezerwowych. Wtedy właśnie zmienił kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego, który niefortunnie upadł i doznał kontuzji kostki. Dziś Polak jest już niemalże w pełni sprawny, ale zdaje się, że trener nie chce ryzykować pogłębieniem urazu, więc nie wystawił go na mecz z AC Monzą.

Jednakże Perin zastępował Szczęsnego jeszcze przed wspomnianą kontuzją ze Spezią. Zagrał w dwóch pierwszych kolejkach Serie A, w których Juventus wygrał 3:0 z AC Sassuolo i zremisował 0:0 z Sampdorią. Na tym dobra passa Perina się skończyła. Czyste konto zachował tylko raz - w meczu ze Spezią, gdzie na murawie spędził 48 minut. Następne spotkania to fatalne mecze w wykonaniu całego zespołu.

Juventus zaczął od remisu 1:1 z Fiorentiną, potem przegrał 1:2 z PSG w Lidze Mistrzów, znów zremisował tym razem 2:2 z US Salernitaną, a na koniec mimo prowadzenie w pierwszej połowie, poniósł porażkę 1:2 z Benfiką Lizbona. Jak widać, sytuacja Juventusu jest słaba, czego nie ukrywają nawet władze czy trener, Massimiliano Allegri.

Perin wygryzie Szczęsnego? Włosi chwalą bramkarza, ale Allegri ma wątpliwości

"Zatopili się w otchłani wstydu" - czytamy na portalu TuttoJuve24.it. Ale jednocześnie ten sam portal staje w obronie Mattii Perina, który w tych czterech meczach grał od pierwszej do ostatniej minuty. "Juventus może spokojnie odpoczywać, jeśli chodzi o słupki bramki - Mattia Perin chwytając okazję do zastąpienia kontuzjowanego Szczęsnego, zawładnął sceną serią godnych pochwał interwencji. Jeśli Juventus wciąż tu jest, to także dzięki niemu" - napisano o włoskim golkiperze.

Wskazano też trzy najlepsze momenty Perina. Są nimi interwencje z meczu z Sampdorią, obrona strzału Neymara w meczu z PSG (1:2) i rzutu karnego Luki Jovicia ze starcia z Fiorentiną.

Pytanie, czy to coś zmienia w kontekście pozycji Wojciecha Szczęsnego w składzie. Wydaje się, że nie, bo ostatnie wydarzenia zupełnie inaczej postrzega Massimiliano Allegri, który w wywiadzie z "Corriere della Sera" podkreślił jedno: "Zbyt łatwo tracimy zbyt wiele bramek". Te słowa padły właśnie w kontekście ostatnich czterech spotkań.

A w temacie najbliższego meczu z Monzą dodał: - Wojciech Szczęsny będzie dostępny w niedzielę, ale jego stopa wciąż nie jest sprawna w stu procentach, dlatego będzie grał Perin.

Juventus opublikował listę 21 zawodników powołanych na mecz z Monzą. Znalazł się w nim Szczęsny, ale zabrakło drugiego Polaka, Arkadiusza Milika. Napastnik pauzuje z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał w meczu z Salernitaną. Milik strzelił gola na 3:2 w ostatnich sekundach spotkania i z radości zdjął koszulkę. Został za to ukarany drugą żółtą kartką, a bramkę anulowano. Później się okazało, że nie słusznie. Kary jednak nie cofnięto, choć prawnicy stawiają ultimatum. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ>>>