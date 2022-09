Wyrok na San Siro coraz bliżej. Ma go zastąpić Katedra

Milan i Inter już od dawna planowały przenosiny na nowy obiekt. Przez długi czas problemem było jednak dogadanie się z władzami miasta, przez co prace nie mogły ruszyć dalej. W piątek doszło do przełomu, bowiem podjęto decyzję o wyburzeniu San Siro. W najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne kroki, które przybliżą kluby do wybudowania stadionu.

Mediolańskie kluby starają się o nowy stadion. Przyszedł czas na konsultacje społeczne

Następnym etapem całego procesu będą konsultacje społeczne, które rozpoczną się pod koniec września. Początkowo miały wystartować 19 września, ale ostatecznie przesunięto je o kilka dni. W programie konsultacji znajduje się 10 spotkań, podczas których odbędą się dyskusje z interesariuszami. Będzie nimi zarządzał Andrea Pillon, mianowany koordynatorem konsultacji.

Podczas spotkań poruszone zostaną różne tematy, m.in. wyburzenie San Siro czy budowa nowego obiektu. Po zakończeniu cyklu spotkań, co powinno nastąpić pod koniec listopada, Pillon przygotuje opinię dla rady miasta oraz klubów. Nie będzie ona w żaden sposób wiążąca dla stron.

Jedną z najważniejszych kwestii jest przyszłość San Siro. Niektóre ugrupowania polityczne sprzeciwiają się całkowitemu wyburzeniu obiektu i uważają, że wybrane części powinny zostać zachowane. Kluby wprowadziły tę zmianę, ponieważ zgodziły się na znaczne zmniejszenie obszarów handlowych, co ustalono w porozumieniu z władzami miasta.

Przedstawiciele Milanu i Interu twierdzą, że jasno wyjaśnili, dlaczego renowacja San Siro nie jest możliwa. W 2026 niektóre części stadionu będą miały już 100 lat. To nie pozwala rozbudować obszarów, w których przyjmowani są kibice, a co za tym idzie nie pozwoli klubom na zwiększenie przychodów.

Potężna inwestycja Milanu i Interu. Kluby liczą na wysoką stopę zwrotu

Mediolańskie kluby liczą, że do końca roku uzyskają pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy nowego stadionu. Ta ma nastąpić w 2024 roku. Szacuje się, że budowa nowego obiektu potrwa 3,5 roku i będzie kosztowała 1,2 mld euro. Ma on jednak przynieść Interowi i Milanowi znacznie większe przychody niż te, jakie są w stanie wygenerować na obecnym stadionie. Nowy stadion nazywany jest La Cattedrale (katedra).

Przestrzeń pozostała po wyburzeniu San Siro ma zostać zazieleniona i przekształcona w centrum usługowe. Ukończenie prac związanych z tworzeniem nowych obiektów na tym obszarze planowane jest na 2030 rok.