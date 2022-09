Wielkie kluby zasadzają się na gwiazdora Interu. Real Madryt kolejnym chętnym

Od kiedy Milan Skriniar latem 2017 roku dołączył z Sampdorii do Interu, z roku na rok jest coraz ważniejszym graczem drużyny z Mediolanu. Problemem wicemistrzów Włoch jest jednak wygasający kontrakt piłkarza, który w styczniu przyszłego roku będzie mógł związać się z nowym pracodawcą.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Milan Skriniar może odejść z Interu. Real Madryt włącza się do gry

W ostatnich kilkunastu tygodniach na tapecie był potencjalny transfer Skriniara do PSG. Zespół ze stolicy Francji nie potrafił jednak spełnić oczekiwań finansowych Interu, który żądał za obrońcę bardzo dużych pieniędzy. Ponadto 27-latek był łączony z przenosinami do Chelsea czy Tottenhamu. Możliwe, że wspomniane kluby ponownie zgłoszą się po tego gracza, ale wyrósł im nowy konkurent.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Okazuje się, że piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań innego giganta. Real Madryt chce skorzystać z tego, że Słowakowi kończy się kontrakt i spróbuje pozyskać go bez konieczności płacenia sumy odstępnego. Gdyby tak się stało, Skriniar dołączyłby do zespołu mistrza Hiszpanii latem przyszłego roku.

Tym samym Real powtórzyłby to, co zrobił w dwóch ostatnich oknach transferowych, czyli pozyskał znanego środkowego obrońcę na zasadzie wolnego transferu. W 2021 roku w ten sposób do Madrytu trafił Davida Alaba, a ostatnio tak samo było z Antonio Ruedigerem.

Możni piłkarskiego świata kuszą Skriniara. Inter zrobi, co może, aby go zatrzymać

Inter nie pozostaje bierny wobec sytuacji Skriniara i już pracuje nad przedłużeniem kontraktu Słowaka. Nowa umowa ma mu zagwarantować znaczną podwyżkę, dzięki której stanie się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole.

Ponadto dodatkową zachętą dla obrońcy ma być perspektywa przejęcia opaski kapitańskiej. Po tym, jak do Interu dołączył Andre Onana, wydaje się, że pozycja obecnego kapitana Samira Handanovicia będzie coraz słabsza. Możliwe że latem przyszłego roku Słoweńca nie będzie już w klubie (jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023) i trzeba będzie wyznaczyć nowego gracza na tę funkcję. Gdyby Skriniar został, to będzie jednym z najpoważniejszych kandydatów do tej roli.