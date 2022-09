Były piłkarz Juventusu: "Milik będzie największym odkryciem"

Arkadiusz Milik zalicza świetny start w Juventusie. Do tej pory rozegrał pięć meczów i dwukrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Formę napastnika doceniają włoskie media. "Drugi gol z rzędu. Milik ma talent do strzelania goli. Jak na razie to wyjątkowo dobry zakup Juventusu. Nikt nie żałuje Depaya" - czytaliśmy po meczu z Fiorentiną.

Mohamed Sissoko docenia Arkadiusza Milika. "To największe odkrycie Juventusu"

Podobne zdanie na temat Milika ma były piłkarz Juventusu Mohamed Sissoko. - Wiem, że wielu wątpiło w ten transfer. W sensie, czy to dobry pomysł. A ja nie miałem wątpliwości od samego początku. Bo Milik to świetny napastnik. Przecież wielokrotnie pokazał to już w Napoli, ale również w reprezentacji Polski. Dlatego o ten transfer byłem spokojny od samego początku. Powiem więcej: moim zdaniem Milik będzie największym odkryciem Juventusu w tym sezonie - powiedział Malijczyk w rozmowie z WP SportoweFakty.

Polak mógłby mieć już więcej goli na koncie, gdyby nie błędna decyzja sędziego, który anulował jego prawidłowo zdobytą bramkę w meczu z Salernitaną. We Włoszech po tym meczu wybuchła wielka afera. Sissoko w wywiadzie odniósł się także do tej sytuacji. - Szkoda tej bramki Milika, bardzo szkoda. Teraz wszyscy wiemy, że powinna być uznana. A nie dość, że nie została, to jeszcze skończyło się awanturą. Według mnie nie można rozpatrywać tego w nieskończoność. Tak się potoczyły te wydarzenia i nic już się z tym nie da zrobić. Poza tym, Juventus miał w tym meczu wystarczająco wiele okazji, aby rozstrzygnąć to na swoją korzyść wcześniej - podkreślił.

Arkadiusz Milik został ukarany przez sędziego dwiema żółtymi kartkami w meczu z Salernitaną i w związku z tym zabraknie go w najbliższym ligowym spotkaniu Juventusu. Polak będzie miał z kolei szansę zagrać w środowym meczu Ligi Mistrzów z Benfiką. Zdaniem La Gazzetty dello Sport, napastnik ma wyjść w pierwszym składzie. Spotkanie zaplanowane jest na 21:00.

Mohamed Sissoko w przeszłości grał na pozycji pomocnika. Był zawodnikiem takich klubów jak Juventus, PSG, Valencia lub Liverpool. Na swoim koncie ma między innymi mistrzostwo Francji z PSG (2013 rok) i mistrzostwo Hiszpanii z Valencią (2004). W tym samym roku wygrał także Puchar UEFA. Jest również byłym reprezentantem Mali. W kadrze narodowej wystąpił w 34 meczach, w których strzelił dwa gole. Sissoko zakończył karierę w 2020 roku.

