Paul Pogba walczy z czasem. Najnowsze informacje ws. MŚ

Nie takiego powrotu do Juventusu oczekiwał Paul Pogba. Francuz doznał kontuzji kolana, która wyeliminowała go z gry na kilka tygodni. Na początku wydawało się, że uraz nie jest poważny. Jednak po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że pomocnik uszkodził łąkotkę w prawym kolanie i konieczna będzie operacja. W tej sytuacji jego występ na zbliżających się mistrzostwach świata stanął pod dużym znakiem zapytania.

Paul Pogba walczy o mundial. Nowe informacje napawają optymizmem

Pierwsze informacje mówiły o tym, że po operacji Francuza będzie czekać około sześciu tygodni przerwy i kilka miesięcy rehabilitacji. Takie doniesienia potwierdził przed tygodniem trener Juventusu, Massimiliano Allegri. - Dziś rano Paul Pogba trenował po raz drugi, ale potem przestał. Wtedy podjęto decyzję o operacji - powiedział szkoleniowiec na konferencji przed meczem z PSG w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trener włoskiej drużyny wspomniał również, że Pogba na boisko powróci najprawdopodobniej dopiero w styczniu. To by oznaczało, że Francuz opuści mundial.

Jednak 29-letni pomocnik nie zamierza się poddawać i podjął walkę z czasem. Przeszedł już operację, a nowe i zdecydowanie bardziej optymistyczne informacje w sprawie stanu zdrowia piłkarza przekazał jego chirurg. Jak donosi dziennik L'Equipe lekarz przyznał, że jeśli rekonwalescencja przebiegnie zgodnie z planem, to już za osiem tygodni zawodnik będzie mógł wrócić do treningów. To by oznaczało, że pomocnik byłby do dyspozycji selekcjonera Francji Didiera Deschampsa już na początku listopada.

Mistrzostwa świata w Katarze potrwają od 20 listopada do 18 grudnia. Reprezentacja "trójkolorowych" będzie broniła tytułu wywalczonego przed czterema laty. Francja zmagania rozpocznie od fazy grupowej, w której zmierzy się kolejno z Australią, Danią i Tunezją. Pogba wierzy, że do tego czasu uda mu się na czas wyleczyć kontuzję i dołączyć do drużyny narodowej. W jej barwach jak dotąd rozegrał 91 spotkań, w których zdobył 11 bramek.

