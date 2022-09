Totti zajrzał w telefon żony i jego życie zmieniło się na zawsze. "Wpadłem w depresję"

Francesco Totti przez całą karierę był związany z AS Romą. W barwach rzymskiego klubu rozegrał łącznie 785 meczów, w których strzelił 307 goli i zaliczył 197 asyst, a w 2001 roku sięgnął po mistrzostwo Włoch. Mimo wielu ofert, postanowił pozostać piłkarzem AS Romy, w której zakończył karierę w 2017 roku.

Francesco Totti mówi otwarcie o depresji. "Byłem inną osobą"

Były włoski napastnik udzielił wywiadu "Corriere della Sera", w którym otwarcie opowiedział o problemach, z jakimi zmagał się w ostatnim czasie. - W październiku 2021 roku zmarł mój tata. Zachorował na covid. Ostatnim razem widziałem go w sierpniu. Wiedziałem, że bardzo źle się czuje, ale nie mogłem go odwiedzić. Zawsze był przy mnie i nie przegapił żadnego meczu. Później i ja zachorowałem na covid. Prawie wylądowałem w szpitalu. To był dla mnie bardzo trudny okres - powiedział Totti.

Od dłuższego czasu we włoskich mediach głośno mówiło się o rozstaniu Tottiego z jego żoną Ilary Blasi. W rozmowie z dziennikarzami były piłkarz zdradził także powody rozpadu związku i przyznał się, że cierpiał na depresję. - Wszystko zaczęło się jeszcze w 2016 roku. To był przedostatni sezon mojej kariery. Rozstanie z piłką nie było łatwe. Brakowało mi adrenaliny i treningów. Byłem wtedy bardzo słaby, a Ilary nie potrafiła zrozumieć mojego bólu. Kiedy cierpiałem, nie było przy mnie mojej żony - wyznał.

- Rok temu już niemal nie rozmawialiśmy. Nie było już niczego. We wrześniu zeszłego roku zaczęły do mnie dochodzić głosy, że Ilary ma kogoś innego. Zajrzałem w jej telefon i znalazłem wiadomości od innego mężczyzny. To był dla mnie szok. Wszystko trzymałem w sobie i bardzo cierpiałem. Udawałem, że nic się nie dzieje, żeby nie niszczyć rodziny i chronić moje dzieci. Wpadłem w depresję. Nie mogłem spać po nocach. Byłem inną osobą. Ale to nie ja zdradziłem jako pierwszy. Ilary umawiała się z innymi mężczyznami zanim narodziła się moja relacja z Noemi (Noemi Bocchi, nowa partnerka Tottiego - przyp. red.). Obawiam się, że cała sprawa z Ilary skończy się w sądzie. Nie chciałem, żeby do tego doszło - dodał.

