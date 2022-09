Włoskie media grzmią po skandalu z Milikiem. "Nigdy wcześniej"

Podczas niedzielnego meczu pomiędzy Juventusem a Salernitaną doszło do wielkiej kontrowersji. Arkadiusz Milik strzelił gola po dośrodkowaniu i wydawało się, że było to decydujące trafienie. Ostatecznie bramka po analizie VAR nie została uznana. Sędziowie popełnili jednak błąd, Polak został okradziony z gola, a Juventus z trzech punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z największych transferów Legii to katastrofa. "Gościu nie łapie się w 3. lidze" [Sport.pl LIVE]

Włoskie media komentują błąd sędziego. "To hańba"

Po tym meczu we włoskich mediach wybuchła burza. "Juventus został okradziony. Sędzia popełnił najgorszy błąd odkąd jest VAR. To hańba. Drużynę okradziono z dwóch punktów, jakie zdobyła na boisku. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Juventus musi zareagować, ponieważ ta sytuacja podważa wiarygodność całej ligi i przez to zostanie negatywnie odbierana zagranicą" - czytamy na portalu IlBianconero.com.

Suchej nitki na arbitrze tego spotkania nie pozostawiło Corriere dello Sport. "Pasmo błędów młodego sędziego (być może zbyt młodego) zrujnowało to spotkanie. Jego decyzje były stanowczo zbyt pochopne. Jak widać, VAR nie jest nieomylny. Ponadto arbiter nie był w stanie zapanować nad szarpaniną w końcówce spotkania" - piszą dziennikarze.

Legia, shit happens. Reakcja Runjaicia mówi wszystko

Do sytuacji odniósł się także włoski komentator Fabio Caressa. - To największy błąd odkąd mamy VAR. Przegapili pozycję jednego gracza, to niedopuszczalne. To podważa wiarygodność technologii, której używamy od lat. Moim zdaniem arbitrzy zostaną surowo ukarani - grzmiał w studiu Sky Sport.

Na ten temat wypowiedział się także był piłkarz Luca Marchegiani. - To niedopuszczalne, że w czasach technologii VAR można nie zauważyć zawodnika. To bardzo poważny błąd - wyznał.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Spotkanie Juventusu z Salernitaną ostatecznie zakończyło się remisem 2:2. Obecnie klub z południa Włoch zajmuje 10. miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie. W następnej kolejce zmierzy się z Lecce. Spotkanie odbędzie się w piątek o 20:45. Juventus z kolei plasuje się na siódmej pozycji i do tej pory uzbierał 10 punktów. W niedzielę o 15:00 zagra z Monzą.

Skandal Milika przyćmił we Włoszech złoto siatkarzy. Zaskakująca okładka