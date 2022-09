Włosi ocenili Milika. Skandal przyćmił obraz meczu. "Pół oceny mniej"

Wszyscy widzieli już bohatera w Arkadiuszu Miliku. Strzelił zwycięskiego gola w 95. minucie meczu z US Salernitaną. Cały stadion wpadł w euforię, a on aż zdjął koszulkę, nie zważając na to, że zostanie przez to wyrzucony z boiska. Wtem wkroczył sędzia, który anulował bramkę Polaka, ale kartki cofnąć już nie mógł. Milik został z niczym, a kartki obejrzały jeszcze cztery inne osoby.

Włosi ocenili Arkadiusza Milika. "To nie jego wina"

W efekcie zamiast zwycięstwa Juventus musiał zadowolić się remisem. A Milik musiał pogodzić się z faktem, że nie zostanie bohaterem swojej nowej drużyny.

Milik okradziony z gola. Piłkarze drwią z kompromitacji sędziów

Mimo wszystko reprezentant Polski nie jest mocno krytykowany we włoskich mediach po swoim zachowaniu przy nieuznanej bramce. "Co za różnica w porównani z Keanem: walczył i grał z drużyną i dla drużyny. Strzelił nawet na 3:2, ale anulowali gola. Pół oceny mniej, bo zdjął koszulkę i musiał zejść z boiska (już wcześniej upomniany)" - czytamy o Miliku w "La Gazzetta dello Sport", gdzie wystawiono mu notę 6,5 w dziesięciopunktowej skali.

Tylko pół punktu mniej Milik otrzymał od dziennikarzy juvelive.it, którzy nie skupili się jednak na dokładnym opisie jego gry. Wskazali tylko, że Juventus prawie wygrał, dzięki golowi Milika, który ostatecznie został anulowany.

Portal sportface.it też nie skupia się na wskazaniu dobrych i złych elementów gry Arkadiusza Milika. Wspominają tylko, że polski napastnik trafił do bramki, ale "gol został anulowany przez VAR w kontrowersyjnej sytuacji". 28-latek otrzymał notę 5,5 pkt. Z kolei włoski Sky Sports ocenił polskiego piłkarza na 6.

Najwyższą ocenę Milik otrzymał od dziennikarzy Eurosportu, którzy przyznali mu 7 pkt. "Nosił ciężar, chęć do działania i podejmował ryzyko. Trafił w poprzeczkę, potem zdobył bramkę na trzy punkty, ale ostatecznie odebrano mu ją. To nie jego wina" - czytamy w ocenie.