Milik okradziony z gola. Piłkarze drwią z kompromitacji sędziów. "Niewiarygodne"

Była 95. minuta meczu Juventus - Salernitana. Arkadiusz Milik zdobył bramkę po dośrodkowaniu Juana Cuadrado i na moment stał się bohaterem Turynu. A chwilę później po analizie VAR została ona anulowana. Sędziowie popełnili jednak błąd, Polak został okradziony z gola, a Juventus z trzech punktów. We Włoszech nie milkną echa tej sytuacji.

Juventus przegrywa, Arkadiusz Milik okradziony z bramki. "To niedopuszczalne"

Po zakończonym meczu w studiu Sky eksperci przeanalizowali sytuację z 95. minuty. Byli oni zgodni - gol Milika nie powinien zostać anulowany. Sędziowie popełnili fatalne przeoczenie i przy analizie sytuacji wzięli jedynie pod uwagę piłkarzy znajdujących się w polu bramkowym. Orzekli, że Bonucci znajdował się na spalonym. Problem w tym, że linię spalonego łamał Candreva. Oznacza to, że bramka została zdobyta prawidłowo, a sędziowie popełnili błąd fatalny w skutkach dla Juventusu.

- Obecne przepisy mówią nam, że sędziowie rozważają offside bez oceny, jak wpływowa jest pozycja zawodnika. Tutaj ślepo zastosowali protokół, nie biorąc pod uwagę, że było to konkretne studium przypadku. Wszyscy zgadzamy się, że anulowanie takiego gola w 95. minucie jest dziwne... - powiedział w na antenie Sky Fabio Caressa. Podobnego zdania był Giuseppe Bergomi. - Chłopaki, gol jest prawidłowy.

Eksperci zwrócili również uwagę na ułomność systemu VAR, który w pierwszej chwili nie miał dokładnych ujęć z sytuacji z Candrevą. - To są obrazy, które w centrum VAR nie były od razu dostępne. Ponieważ jest to jeden z tak zwanych zrzutów VAR. W momencie decyzji o anulowaniu bramki Milikowi nie miał zdjęć z Candrevą. Stracili gracza, jest to niedopuszczalne. Rocchi będzie wściekły, podważając wiarygodność technologii używanej przez sędziów. Moim zdaniem przyjdą ważne sankcje - zaznaczył Caressa i dodał: - To 50 centymetrów, to najbardziej głośny błąd, ponieważ jest VAR.

Sytuację w mediach społecznościowych komentowali również zawodnicy Juventusu. Juan Cuadrado zamieścił na Instagramie screena z akcji z wymownym podpisem. "Niewiarygodne" - napisał krótko piłkarz.

- Nigdy nie rozmawiam o pracy sędziów. Uważam, że nasi arbitrzy są dobrzy, a bohaterami muszą pozostać piłkarze. Ograniczę się tylko do obserwacji, że nasza bramka nie została uznana, ale nie mam pewności, czy to dobra decyzja. Wydaje mi się, że Antonio Candreva łamał linię spalonego - powiedział z kolei szkoleniowiec Juventusu.

