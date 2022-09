Krzysztof Piątek uciszył stadion Juventusu. Turyn nie wierzy w to, co widzi [WIDEO]

Krzysztof Piątek zadebiutował w US Salernitanie w miniony poniedziałek. Na murawie pojawił się w drugiej połowie. Spędził na niej 35 minut i choć nie udało mu się strzelić gola, zebrał dobre noty od tamtejszych dziennikarzy. "To inteligentny i ruchliwy napastnik, który z czasem może pokazać coś więcej", "Piątek dobrze wszedł w ten mecz, mimo że był to jego debiut. Jego pistolety na razie pozostają w kaburze, ale są już nagrzane" - czytaliśmy. Salernitana zremisowała 2:2 z Empoli.

Krzysztof Piątek strzela pierwszego gola dla Salernitany. Bramkarz Juventusu na kolanach

I jakby włoscy dziennikarze przewidzieli, że Piątek w końcu trafi. A zrobił to w meczu z nie byle jakim przeciwnikiem, bo z Juventusem. Polski napastnik wyszedł na to spotkanie w pierwszym składzie. W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia podyktował rzut karny dla Salernitany. Do piłki podszedł Krzysztof Piątek, a naprzeciwko niemu stał Mattia Perin, który zastępuje kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego.

Górą z tego pojedynku wyszedł Piątek. Napastnik uderzył mocno, po ziemi w swój prawy dolny róg bramki. Perin kompletnie nie wyczuł jego intencji i rzucił się w drugą stronę. Nagranie z trafieniem Polaka obejrzycie poniżej:

Nie tylko Piątek, bo i cała Salernitana rozgrywa bardzo dobre spotkanie w Turynie. Pierwsza połowa zakończyła się dwubramkowym prowadzeniem drużyny gości. Prowadzenie objęła już w 18. minucie po trafieniu Antonio Candrevy. Przypomnijmy, że w Juventusie znajduje się dwóch Polaków. Na ławce rezerwowych zasiada Arkadiusz Milik, który przeprowadził się do Turynu z Marsylii.

