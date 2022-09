Piotr Zieliński robi we furorę we Włoszech. Jego były trener wyjaśnia powody

Piotr Zieliński świetnie rozpoczął obecny sezon. Do tej pory rozegrał siedem meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Pomocnika doceniają włoskie media. "Bawi się piłką, a jak trzeba, uderza i notuje liczby. Gra po mistrzowsku, ale szuka jeszcze stabilizacji, która przy takiej grze nadejdzie wkrótce" - czytamy w Corriere dello Sport po meczu Napoli z Liverpoolem.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Francesco Guidolin wypowiada się o Zielińskim. "Może stać się najlepszym w Europie"

Zielińskiego pochwalił także Francesco Guidolin. To były trener Polaka, z którym pracował w Udinese. Włoch zdradził także, co spowodowało, że pomocnik tak bardzo się rozwinął. - Zmieniłem mu pozycję na boisku i od tamtego momentu gra świetnie. Nie dziwi mnie to, ponieważ jeśli będzie robił, to co potrafi najlepiej, może stać się jednym z najlepszych piłkarzy w Europie - powiedział Guidolin w rozmowie z "Il Mattino".

Polaka skomplementował także trener Napoli Luciano Spalletti. - Zieliński jest jakościowym piłkarzem. Uważam, że może stać się topowym piłkarzem, ale to zależy tylko od niego. Teraz radzi sobie bardzo dobrze - powiedział Spalletti na konferencji prasowej po meczu ze Spezią.

Lewandowski oszołomił Barcelonę. Takiego wyczynu nie było od 63 lat

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Już niedługo Piotr Zieliński będzie miał okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego. W środę o 21:00 Napoli zmierzy się z Rangers w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Początkowo to spotkanie miało odbyć się we wtorek, ale ostatecznie zostało przeniesione o jeden dzień. Z kolei następne ligowe starcie drużyna Luciano Spallettiego rozegra 18 września o 20:45 z AC Milanem. Obecnie Napoli jest liderem Serie A z dorobkiem 14 punktów.

Wisła Kraków wrze. Michał Żyro wpadł w furię, a kibice chcą "wypier... Wuja"