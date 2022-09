Marco Giampaolo rozbraja po czerwonej kartce i mówi, jak nazwał sędziego

W sobotę Sampdoria podejmowała na własnym stadionie AC Milan w szóstej kolejce Serie A. Mistrz Włoch w dużo lepszym stylu rozpoczął to spotkanie i w szóstej minucie objął prowadzenie. Piłkę do siatki wpakował Junior Messias. W drugiej połowie sytuacja gości mocno się skomplikowała, ponieważ czerwoną kartkę obejrzał Rafael Leao. Klub z Genui wykorzystał grę w przewadze i wyrównał stan rywalizacji po golu Filipa Djuricicia.

Sędzia ukarał Marco Giampaolo czerwoną kartką. Trener przyznał mu rację

Sampdoria nie zdołała jednak utrzymać korzystnego wyniku i zaledwie 10 minut później AC Milan ponownie objął prowadzenie. Tym razem bramkę zdobył Olivier Giroud pewnym strzałem z rzutu karnego. Pod koniec meczu trener Sampdorii Marco Giampaolo był bardzo niezadowolony z decyzji sędziego o przyznaniu rzutu wolnego rywalom. Zaczął krzyczeć i gestykulować w jego kierunku, a arbiter niemal od razu ukarał wzburzonego Włocha czerwoną kartką.

Po zakończeniu meczu Marco Giampaolo skrytykował pracę sędziego, ale dodał, że dobrze postąpił, wyrzucając go z boiska. - Czerwona kartka dla mnie była słuszna. Nazwałem go kretynem. Uważam jednak, że nie do końca dobrze się spisał dając tak wiele żółtych kartek. Pomijając fakt, że AC Milan jest silną drużyną i pewnie i tak by wygrał, moim zdaniem sędzia mógł lepiej poprowadzić te zawody - powiedział Giampaolo na konferencji pomeczowej.

Ostatecznie AC Milan wygrał to spotkanie 2:1. Po sześciu kolejkach drużyna z Mediolanu zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Napoli. Mecz odbędzie się 18 września o 20:45. Sampdoria z kolei plasuje się dopiero na 18. pozycji. Do tej pory uzbierała tylko dwa punkty. W przyszłej kolejce zagra ze Spezią. To starcie zaplanowane jest na 17 września o 18:00.

