Smutny koniec w wieku 31 lat. "Moje ciało nie daje już rady". Lewe kolano tragiczne, prawe nie jest lepsze

Davide Santon rozpoczął przygodę z piłką nożną w Interze Mediolan. W sezonie 2008/2009 Jose Mourinho dał mu szansę gry w pierwszym zespole i niemal od razu rzucił go na głęboką wodę. W meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów 18-letni wówczas obrońca mierzył się na lewej stronie boiska z Cristiano Ronaldo. Włoch bardzo dobrze sobie poradził i wydawało się, że czeka go wielka kariera.

Davide Santon zakończył karierę. "Nie chcę tego robić, ale muszę"

Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Z czasem jego rozwój zahamowały liczne kontuzje. Po paru latach spędzonych w Interze trafił do Newcastle, a w 2018 roku przeniósł się do AS Romy. W klubie z Rzymu rozegrał łącznie 53 mecze, w których zaliczył trzy asysty. Tego lata rozstał się z włoską drużyną i postanowił zakończyć karierę w wieku zaledwie 31 lat.

Santon w rozmowie z Tuttomercatoweb.com wyjaśnił powody tej decyzji. - Jestem zmuszony zakończyć karierę. Moje ciało nie daje już rady. Nie chcę tego robić, ale muszę. Wszystko przez liczne kontuzje z przeszłości. Nadal mogę chodzić o własnych siłach, ale żeby profesjonalnie grać w piłkę potrzeba czegoś więcej. Moje lewe kolano uniemożliwia mi wielu ruchów. Z prawym nie jest dużo lepiej, operowałem je już trzy razy. Jak tylko podejmę minimalny wysiłek, to od razu puchnie - powiedział Włoch.

Były już obrońca był bardzo krytykowany przez kibiców AS Romy za to, że nie gra i mimo tego nie zamierza odejść z klubu. W wywiadzie wypowiedział się także na ten temat. - Grałem jeden mecz i później musiałem pauzować przez pięć kolejnych. Oskarżali mnie, że jedyne co robię to okradam klub. Nic z tych rzeczy. Od dawna informowałem działaczy, że chce odejść. Problemem było to, że nie mogłem nigdzie przejść testów medycznych - dodał

Santon wypowiedział się także o przyszłości. - Nie oczekiwałem takiego końca kariery. Naprawdę chciałem grać, ale stało się inaczej. Muszę to zaakceptować. Myślałem o tym bardzo wiele. Mam rodzinę, dwójkę dzieci i na tym teraz się skupię. Później podejmę decyzję, czy pozostać w świecie piłki, czy zająć się czymś zupełnie innym - zakończył Włoch.

