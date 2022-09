6 mln euro, super oferta. Piotr Zieliński nie chciał takich pieniędzy

W sobotnie popołudnie Napoli pokonało Spezię 1:0, dzięki czemu przynajmniej na kilka godzin awansowało na pozycję lidera Serie A. Zespół Luciano Spallettiego w sześciu kolejkach nowego sezonu zdobył 14 punktów, ale największe wrażenie i tak zrobił w meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem, który wygrał aż 4:1.

Zieliński mógł zarabiać w West Hamie 6 milionów euro. Ale wybrał Napoli

Jednym z liderów Napoli w nowym sezonie jest bez wątpienia Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski w samym spotkaniu z Liverpoolem strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Jego dorobek w Serie A to z kolei gol i trzy asysty.

Jak poinformował włoski dziennikarz Umberto Chiariello z Canale 21, Polak latem miał bardzo lukratywną ofertę z angielskiego West Hamu, którą jednak zdecydował się odrzucić na rzecz pozostania w Napoli.

- Jeśli taki Zieliński utrzyma się przez cały sezon, można zacząć marzyć. Wiecie, jak bardzo odmawiał opuszczenia Neapolu? Odrzucił ofertę 6 milionów euro rocznie od West Hamu - mówił cytowany przez MondoNapoli.it Chiariello, który bardzo komplementował zespół Luciano Spallettiego za mecz z Liverpoolem.

- To nie było jedno z najlepszych Napoli w historii, to był najlepszy występ Napoli w historii w Europie. Azzurri zagrali świetny mecz, który zasługiwał na tak wysoki wynik - tłumaczył dziennikarz, który zwrócił uwagę na to, jak dobre interesy robi w ostatnim czasie Napoli.

- Anguissa? Był najlepszy na boisku, super występ, a kosztował zaledwie 15 milionów euro. Za Kwaracchelię Napoli zainwestowało tylko 10 milionów - zauważał.

W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Napoli zagra w najbliższy wtorek na wyjeździe z Glasgow Rangers.