Szybko poszło. Milik już oczarował trener Juventusu. Media też zmieniają zdanie

Arkadiusz Milik wyszedł w pierwszym składzie Juventusu we wtorkowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z PSG. Tym razem Polak nie wpisał się na listę strzelców, a jego drużyna przegrała 1:2. Oba gole dla ekipy z Paryża strzelił Kylian Mbappe. Włosi odpowiedzieli trafieniem Westona McKenniego.

Milik może grać więcej, niż zakładano

Po zakończeniu meczu włoskie media oceniły występ Milika. Zwróciły uwagę na sytuację, w której Polak mógł pokonać Gianluigiego Donnarummę, ale bramkarz PSG obronił jego strzał. "Dobrze grał głową, ale jego strzał zatrzymał Donnarumma" - napisali dziennikarze Corriere della Sera, oceniając występ Milika na 5.5.

"Donnarumma świetnie się zachował, ale w tej sytuacji napastnik mógł spisać się lepiej. Mimo tego pokazuje, że jego transfer był słusznym posunięciem. Otrzymywał mało piłek, ale był bardzo aktywny" - czytamy z kolei w MondoBianconero, który wystawił Polakowi taką samą ocenę.

Milika zdaje się wysoko oceniać trener Juventusu. Jak twierdzi włoska La Gazzetta Dello Sport Massimiliano Allegri chce na stałe postawić na duet Vlahović - Milik. W najbliższym ligowym meczu z Salernitaną Juventus może zagrać ponownie w systemie 4-4-2.

"Jeśli chodzi o Milika, to jest on chyba najbardziej niedocenionym zakupem letniego okienka, ale też tym, któremu zadomowienie się zajęło najmniej czasu: od razu zdobył bramkę w debiutancki wieczór przeciwko Spezii, zaledwie kilka minut po wejściu na boisko i zrobił bis przeciwko Fiorentinie" - czytamy w artykule. "W Serie A średnio zdobywa bramkę co 54 minuty, lepiej niż Vlahović (jedna na 88') i najlepszy strzelec Arnautovic (jedna na 90'). Arek w Paryżu był najlepszy pod względem wygranych pojedynków powietrznych (2 na 2) i oddał tyle samo strzałów co Dusan (po jednym)".

W nawiązaniu do meczu Ligi Mistrzów Włosi zauważają, że pierwszy raz Arkadiusz i Dusan grali razem od pierwszej minuty. "Milik potwierdził, że może być dobrym pomocnikiem dla Serba, ponieważ pozwala Vlahovicowi marnować mniej energii i stać więcej w polu karnym, podczas gdy polski napastnik zostaje z tyłu, aby wziąć na siebie przeciwnika i przejąć piłkę. Dziwna para może zostać wdrożona już w niedzielę przeciwko Salernitanie, drużynie, która zostawia na boisku mniej miejsca niż PSG - ostrzegł Allegri - i przeciwko której będzie trudniej grać" - napisali dziennikarze La Gazzetta Dello Sport.