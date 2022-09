Krzysztof Piątek zadebiutował w Salernitanie. Włoskie media zgodnie oceniają występ

Pod koniec sierpnia Krzysztof Piątek przeniósł się do Salernitany na zasadzie wypożyczenia. Polak zdecydował się na taki ruch, aby móc regularnie grać przed zbliżającym się mundialem. Napastnik zadebiutował już w nowym klubie w meczu z Empoli w minionej kolejce Serie A. W 56. minucie pojawił się na boisku w miejsce Federico Bonazzolego.

Włoskie media oceniają debiut Krzysztofa Piątka w Salernintanie. "Pistolety pozostały w kaburze"

Po meczu włoskie media oceniły występ Piątka. "Pojawił się na boisku i szybko wywalczył rzut rożny, po którym Salernitana zdobyła bramkę na 2:1. Później zmusił Vicario (bramkarz Empoli - przyp. red.) do interwencji. To inteligentny i ruchliwy napastnik, który z czasem może pokazać coś więcej" - napisali dziennikarze Salernitananews.it, oceniając występ napastnika na 6.5.

Taką samą notę Piątkowi wystawił portal Calciomercato.com. "Tworzył zamieszanie w polu karnym. Wywalczył rzut rożny, po którym Salernitana wyszła na prowadzenie. Dużo biegał i wypracował wiele innych stałych fragmentów gry" - czytamy na stronie. Równie wysoką ocenę napastnik otrzymał od Eurosportu, SalernoGranata.it i SportMediaset.

W podobnym tonie o Piątku piszą dziennikarze TuttoSalernitana.com. "Wywalczył rzut rożny po zagraniu, którym pokazał swoje zdolności techniczne. Piątek dobrze wszedł w ten mecz, mimo że był to jego debiut. Jego pistolety na razie pozostają w kaburze, ale są już nagrzane." - piszą dziennikarze, oceniając jego występ na 6. "Zagrał lepiej niż Bonazzoli, ale nie wystarczyło to do wygrania tego meczu" - dodaje z kolei SalernoSport24.

Krzysztof Piątek kolejną okazję do zdobycia pierwszego gola w nowym klubie będzie miał już w niedzielę o 20:45. Wówczas Salernitana zmierzy się z Juventusem w szóstej kolejce Serie A. Obecnie drużyna z Salerno zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów.

