Piotr Zieliński zachwyca od początku sezonu. Najlepszy w Serie A

Piotr Zieliński od kilku lat stanowi o sile drugiej linii Napoli. Reprezentant Polski jest niezaprzeczalnie kluczową postacią swojej drużyny i choć pod koniec ubiegłego sezonu nieco spuścił z tonu, w nowe rozgrywki Serie A wszedł znakomicie, czego najlepszym dowodem są jego indywidualne statystyki.

Zieliński najlepszy w Serie A

W dwóch pierwszych kolejkach pomocnik reprezentacji Polski przyczynił się do zwycięstw Napoli. W wygranym 5:2 meczu z Hellasem Zieliński wpisał się na listę strzelców, a następnie dołożył dwie asysty w spotkaniu z Monzą, wygranym 4:0. W sobotę natomiast dołożył trzecie kluczowe podanie, tym razem pomagając drużynie wygrać 2:1 z Lazio.

Jak poinformował OptaPaolo na Twitterze, Zieliński jest obecnie pomocnikiem piłkarzem Serie A, jeśli chodzi o zaangażowanie przy bramkach swojej drużyny. Przyczynił się do zdobycia czterech goli (bramka i trzy asysty), liderując pod tym względem wspólnie z Teunem Koopmeinersem z Atalanty (cztery gole).

Znakomita forma Piotra Zielińskiego

Jeśli chodzi o liczbę asyst, Zieliński jest na najlepszej drodze do poprawienia swojego dorobku z ubiegłego sezonu, kiedy to w 35 spotkaniach zanotował pięć kluczowych podań. Najlepsze pod tym względem były dla niego rozgrywki 2020/21, kiedy to zanotował aż 11 asyst (strzelił też osiem goli).

Piotr Zieliński jest zawodnikiem Napoli od sezonu 2016/17. Od tego czasu rozegrał dla drużyny 286 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 41 goli i zanotował 37 asyst. Wcześniej spędził dwa lata na wypożyczeniu w Empoli, do którego trafił z Udinese.