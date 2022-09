Włosi docenili Milika. "Jesteście pewni, że to napastnik rezerwowy?"

Pod koniec letniego okienka transferowego Arkadiusz Milik postanowił odejść z Olympique Marsylia i wrócić do Serie A, gdzie przez wiele lat z powodzeniem występował w Napoli. Trafił na roczne wypożyczenie do Juventusu i praktycznie od razu pokazuje się w tym zespole ze świetnej strony.

Gol Milika. Ten "strzał" brzuchem przejdzie do historii [WIDEO]

Debiut w nowej drużynie polski napastnik zanotował w starciu z AS Romą, wchodząc na boisko w 77. minucie. W następnej kolejce dostał tylko pięć minut w starciu ze Spezią, ale to mu wystarczyło, aby otworzyć swój dorobek bramkowy. Po dograniu od Fabio Mirettiego umiejętnie odwrócił się w stronę bramki i pokonał Bartłomieja Drągowskiego.

W piątej kolejce Milik pojawił się w wyjściowym składzie na mecz z Fiorentiną kosztem Dusana Vlahovicia i szybko pokazał, że była to dobra decyzja trenera. Już w dziewiątej minucie Filip Kostić wstrzelił piłkę w pole karne, a Polak brzuchem skierował ją do siatki. Bramka Milika jednak nie wystarczyła, bo Juventus tylko zremisował z Fiorentiną 1:1. Zarówno na trenera Massimiliano Allegriego jak i na drużynę Juventusu spadło sporo krytyki. "Stara Dama" w pięciu meczach zanotowała dwa zwycięstwa i trzy remisy. Jest na czwartym miejscu w tabeli.

Dobry występ Milika przeciwko Fiorentinie. Niezłe noty

Krytyka omija jednak Arkadiusza Milika. Portal sport.virgilio.it zebrał komentarze kibiców pojawiające się po meczu z Fiorentiną. W serwisie czytamy, że Milik to w zasadzie jedyny pozytyw w drużynie Juventusu. "Milik dwa mecze i dwa gole. Jesteście pewni, że to napastnik rezerwowy za Vlahovicia, a nie do gry z nim w parze?", "Pokazał tym, którzy go krytykują! Świetny zakup! W krótkim czasie ze Spezią i Fiorentiną strzelił dwie bramki", "Gdziekolwiek Milik grał, to strzelał gole. Egzekutor jest lepszy niż kolejny gracz do budowania akcji" – to niektóre komentarze, które przytoczył portal.

Włoscy dziennikarze wystawili mu też niezłe noty. W tym przypadku oceniający byli zgodni, że Milik zasłużył na notę 6,5/10. "Wydaje się, że już doskonale wszedł w rolę i jest gotowy wesprzeć atak Juventusu pod nieobecność Vlahovica. Na początku meczu perfekcyjnie wcielił się w rolę wice-Vlahovica. Potem Juve obniżyło loty i powoli wychodził z gry" – czytamy na sportmediaset.mediaset.it. "Poza bramką należy go pochwalić za inteligentne poruszanie się i dobre zagrania" – dodała "La Repubblica".

Szybko strzelony gol pokazuje, że polski napastnik jest w znakomitej formie. Biorąc pod uwagę dwie poprzednie kolejki, na strzelenie dwóch bramek potrzebował zaledwie 27 minut. To świetna informacja zwłaszcza w kontekście zbliżających się mistrzostw świata.