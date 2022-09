Milik w pierwszym składzie Juventusu. Drugi reprezentant Polski na ławce

Tuż pod koniec okienka transferowego Arkadiusz Milik został wypożyczony z Olympique'u Marsylia do Juventusu. Włoski klub zapłacił za niego dwa miliony euro. Polak w świetnym stylu rozpoczął przygodę w nowym zespole. W swoim drugim występnie wszedł w 85. minucie meczu ze Spezią przy wyniku 1:0. Zaledwie sześć minut później podwyższył ten stan na 2:0, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo. Była to jego pierwsza bramka po powrocie do Serie A. Szansę na kolejne trafienie Milik otrzyma w sobotnim starciu przeciwko Fiorentinie.

Milik wystąpi od pierwszych minut przeciwko Fiorentinie. Na ławce zasiądzie Żurkowski

Juventus podał skład na mecz 5. kolejki Serie A. Zgodnie z oczekiwaniami od pierwszych minut na boisku pojawi się polski napastnik. 28-latek wystąpi kosztem Dusana Vlahovicia. O takiej możliwości kilka godzin wcześniej informował Massimilliano Allegri. - Czy Serb rozpocznie mecz na ławce rezerwowych? Być może, zastanawiam się nad tym - mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej. W ataku Milika wspierać będzie Angel Di Maria.

Włosi podają, ile ma pauzować Wojciech Szczęsny

W meczu zabraknie drugiego z reprezentantów Polski, Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz doznał kontuzji w meczu ze Spezią i opuścił boisko na noszach. Na szczęście uraz Polaka nie jest bardzo poważny i w najgorszym wypadku wróci do gry na początku października. "Corriere dello Sport" podało, że Szczęsny najprawdopodobniej będzie gotowy na mecz z Monzą, który zaplanowany jest na 18 września.

Na boisku od pierwszych minut nie pojawi się także Szymon Żurkowski. 24-letni pomocnik grający dla Fiorentiny rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych.

Juve wyzwaniem dla Milika. ,,Będzie musiał wykorzystywać każdą minutę"

Mecz Juventusu z Fiorentiną odbędzie się 3 września. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 15. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eleven Sports 2.