Wiadomo, ile będzie pauzował Szczęsny. Ważne informacje dla reprezentacji Polski

Juventus nie przedstawił żadnych oficjalnych informacji o terminie powrotu Wojciecha Szczęsnego do gry. "Jego gotowość do gry będzie oceniana na podstawie rozwoju rehabilitacji" - napisano jedynie w oświadczeniu opublikowanym kilka dni temu. Tematem zajęli się za to włoscy dziennikarze, którzy piszą o dwóch możliwościach.

Szczęsny wróci na zgrupowanie reprezentacji Polski? Włosi piszą o dwóch scenariuszach

W "La Gazzetta Dello Sport" napisano, że czas rehabilitacji Polaka waha się od siedmiu - co jest najbardziej optymistycznym scenariuszem - do nawet 20 dni. Gazeta wykluczyła jednocześnie obecność Polaka między słupkami w najbliższej kolejce Serie A. "Corriere dello Sport" podało z kolei, że najbardziej prawdopodobnym optymistycznym scenariuszem jest powrót Szczęsnego na mecz z Monzą. Spotkanie odbędzie się 18 września. Jednakże nie jest to pewna informacja. "Najpóźniej Szczęsny miałby wrócić w październiku, po przerwie reprezentacyjnej" - dodano w następnym zdaniu.

Kontuzja Wojciecha Szczęsnego to problem dla Juventusu i reprezentacji Polski. Oba zespoły mają przed sobą ważne mecze. Włoski klub zagra w weekend z Fiorentiną, a potem 6 września czeka go hitowe starcie z PSG. To niemal pewne, że w obu spotkaniach Szczęsnego będzie musiał zastąpić Mattia Perin.

Ten gorszy scenariusz zakłada natomiast przerwę do października, co oznacza, że i Czesław Michniewicz będzie musiał sobie radzić bez podstawowego bramkarza. Przypomnijmy, że 22 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz Polska - Holandia. A trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Walią.

Reprezentacja Polski reaguje ws. Wojciecha Szczęsnego. Ostrożnie

Wojciech Szczęsny doznał kontuzji w 40. minucie meczu ze Spezią (2:0). Niefortunnie upadł na ziemię i złapał się za nogę. Boisko opuścił na noszach. Całość wyglądała groźnie, ale po badaniach okazało się, że to drobny uraz. "Szczęsny przeszedł badania radiologiczne w klinice Juventusu. Badania wykluczyły złamania oraz znaczące urazy torebki stawowej" - przekazał nazajutrz klub. Dziś trzeba jedynie czekać na oficjalne informacje ws. postępów w rehabilitacji.