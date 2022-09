W przeszłości był ultrasem Milanu, teraz przeszedł do Interu

Inter Mediolan po odejściu Andrei Ranocchii poszukiwał nowego rezerwowego obrońcy. Media informowały, że do włoskiego zespołu mogą trafić Trevor Chalobah z Chelsea lub Manuel Akanji, który parę dni temu przeniósł się do Manchesteru City. Ostatecznie wybór działaczy klubu padł na Francesco Acerbiego.

Francesco Acerbi w Interze. Kibice krytykują transfer

Decyzja o ściągnięciu Acerbiego bardzo nie spodobała się kibicom. Wszystko przez przeszłość obrońcy, który kilka lat temu wyznał, że był bardzo blisko związany z odwiecznym rywalem Interu - Milanem. - Jestem kibicem Milanu. W przeszłości byłem członkiem Fossa dei Leoni (grupa ultrasów Milanu - przyp. red.). Chodziłem z przyjaciółmi na mecze Milanu na San Siro. Ostatni na jakim byłem to półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów z Manchesterem United w 2007 roku - powiedział Acerbi w wywiadzie z La Gazzetta dello Sport sprzed kilku lat.

Acerbi w przeszłości był także zawodnikiem Milanu. Występował w tym klubie przez pół roku w sezonie 2012/2013. Rozegrał w tym czasie 10 meczów.

Oliwy do ognia dodała także sytuacja z końcówki poprzedniego sezonu. Wówczas o mistrzostwo Włoch walczyły Inter Mediolan oraz Milan. Drużyna prowadzona przez Stefano Piolego w 34. kolejce mierzyła się z Lazio. Niemal do końca meczu utrzymywał się remis 1:1, który stawiał w bardzo korzystnej sytuacji ekipę Interu. W 92. minucie meczu Milan objął jednak prowadzenie po błędzie Francesco Acerbiego. Wydawało się, że obrońca w ogóle się tym nie przejmował, ponieważ kamery uchwyciły, jak śmieje się po stracie gola. Ostatecznie Milan wygrał to spotkanie 2:1, a po jego zakończeniu Acerbi był bardzo krytykowany za swoją postawę zarówno przez kibiców Lazio, którego wówczas był piłkarzem, jak i Interu.

Acerbi przeniósł się z Lazio do Interu na zasadzie wypożyczenia z możliwością wykupu. 34-latek w ubiegłym sezonie rozegrał 36 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.

Inter po czterech kolejkach ma na koncie dziewięć punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. W następnej serii spotkań czeka go derbowe starcie z Milanem. Mecz zaplanowany jest na najbliższą sobotę o 18:00.