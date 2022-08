Media: Paul Pogba przyznał się do korzystania z usług szamana

Doniesienia o wizycie Paula Pogby u zaprzyjaźnionego szamana to efekt wojny pomocnika Juventusu z jego starszym bratem Mathiasem. Reprezentant Francji zeznał w prokuraturze, że grupa przestępcza, w której skład wchodził jego brat, chciała wymusić na nim zapłatę 13 mln euro. Stało się to po tym, jak brat zapowiedział w mediach społecznościowych, że ujawni pogrążające Pogbę informacje.

Koledzy zawodnika mieli go obwiniać o to, że odkąd został zawodowym graczem nie pomagał im finansowo. Potem wyjaśniono mu, że przez te dokładnie 13 lat miał dzięki nim dyskretną ochronę, a teraz za "wyświadczoną służbę" należy się im 13 mln euro. Inne francuskie media (w tym RMC Sport) informowały, że szantaż grupy przestępczej miał polegać też na ujawnieniu kompromitujących Pogbę filmów.

Mathias opisał z kolei młodszego brata jako "nieuczciwego" i kłamliwego. Na razie wielu szczegółów nie przedstawił, ale zapowiedział, że to zrobi. "Hahahaha, stało się to, na co czekałem: mój młodszy brat, w końcu zaczyna pokazywać swoją prawdziwą twarz. Zaczął okłamywać policję - napisał na Twitterze Mathias i potem w kilku wiadomościach użył jeszcze mocniejszych słów.

Ponadto Mathias Pogba miał stwierdzić, że Paul chciał by zaprzyjaźniony z nim szaman, rzucił zaklęcie na Kyliana Mbappe. Brat pomocnika Juve dodał nawet, że posiada nagrania będące dowodami na prawdziwość jego słów. "Kylian, nie mam do ciebie żadnej urazy, moje słowa są dla twojego dobra. Przepraszam za brata, nigdy nie jest dobrze mieć blisko siebie hipokrytę i zdrajcę" - napisał Mathias na Twitterze.

Pogba przyznał się do wizyty u szamana. Powód ma być jednak inny

Wątek ten ma swój ciąg dalszy. Jak informuje francuska telewizja C News, Paul Pogba miał w rozmowie z policją faktycznie przyznać się do wizyty u szamana, aczkolwiek zaprzeczył, że miało to jakikolwiek związek z Kylianem Mbappe. Według zeznań mistrza świata, prosił on jedynie o zaklęcie, które ochroniłyby go przed licznymi kontuzjami, z którymi się boryka w swojej karierze.

Jeśli to rzeczywiście prawda, zaklęcia szamana nie okazały się zbyt skuteczne, bo już na początku swojej drugiej przygody z Juventusem Paul Pogba doznał kontuzji kolana, która eliminuje go z gry na około 2 miesiące. Według "La Gazzetta dello Sport" uraz ten jest na tyle poważny, że może wykluczyć Francuza z mistrzostw świata w Katarze, aczkolwiek w Juventusie póki co zaprzeczono tym pogłoskom, dodając, że Pogba powinien wrócić do gry na przełomie września i października.