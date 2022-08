Oficjalnie: Krzysztof Kubica we Włoszech. Transfer za 1,2 miliona euro

56 meczów w ekstraklasie, 9 goli i 3 asysty - z takim bilansem wyjeżdża za granicę były już piłkarz Górnika Zabrze - Krzysztof Kubica. 22-letni pomocnik po najlepszym sezonie w karierze (9 goli i 3 asysty w 30 meczach) zwrócił na siebie uwagę klubów z Włoch, a w poniedziałek został oficjalnie piłkarzem Benevento Calcio.

Krzysztof Kubica w Benevento Calcio. Transfer za 1,2 miliona euro

Jak poinformował klub włoskiej Serie B, Krzysztof Kubica podpisał z Benevento Calcio czteroletni kontrakt. Z Górnika Zabrze do Włoch przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego. Jak podawał wcześniej portal WP SportoweFakty, Górnik ma zarobić na sprzedaży 22-latka około 1,2 miliona euro.

W Benevento Kubica będzie kolegą klubowym reprezentanta Polski Kamila Glika. Jego nowy klub w zeszłym sezonie walczył w barażach o awans do Serie A. Teraz cel Benevento się nie zmienia, aczkolwiek drużyna Glika i Kubicy nie wystartowała w nowym sezonie najlepiej. W pierwszych trzech kolejkach zdobyła tylko cztery punkty.

To drugi transfer gotówkowy wychodzący z Górnika Zabrze w tym oknie transferowym. Wcześniej piłkarzem Rakowa Częstochowa został Bartosz Nowak. Co więcej, z Górnika lada moment odejdzie także nastoletni Dariusz Stalmach, który przechodzi testy medyczne przed transferem do AC Milan, a ponadto niepewna jest przyszłość Alasany Manneha.