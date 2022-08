Pierwsza słowa Milika jako piłkarza Juventusu. "To od zawsze było moim celem"

Niedawno Arkadiusz Milik został wypożyczony z Olympique'u Marsylia do Juventusu. Włoski klub zapłacił za niego dwa miliony euro. W czwartek reprezentant Polski przyleciał do Turynu, gdzie przeszedł testy medyczne i uzgodnił warunki kontraktu. Napastnik ma zarobić w nowym zespole 3.5 miliona euro.

Arkadiusz Milik oficjalnie zaprezentowany. "To wyjątkowy czas"

W poniedziałek odbyła się oficjalna prezentacja Milika w Juventusie. Polak wziął udział w pierwszej konferencji prasowej. - To wyjątkowy czas w moim życiu. Gra dla tak wielkiego klubu od zawsze była moim celem. Teraz muszę dawać z siebie wszystko i zdobywać bramki. Mogę grać także w parze z innym napastnikiem. Trener zadecyduje, gdzie będę wystawiany na boisku. Poziom w Serie A zawsze był wysoki, a teraz jest jeszcze wyższy. Fizycznie czuję się dobrze, strzelałem gole we Francji, ale przeszłość nie ma znaczenia. Jedyne co się teraz liczy, to historia, jaką mogę stworzyć wraz z Juventusem - powiedział Milik.

W nowym klubie napastnik będzie grał także z innym reprezentantem Polski Wojciechem Szczęsnym. Podczas konferencji Milik został również zapytany o relację, jaka łączy go z bramkarzem. - Znam się z Wojtkiem już od wielu lat. W szatni panuje świetna atmosfera. Mamy tu niesamowite warunki i jedyne o czym musimy myśleć, to gra w piłkę - dodał Milik.

Przejście do Juventusu nie będzie pierwszą przygodą Polaka w Serie A. Wcześniej przez pięć lat występował w Napoli. Milik wypowiedział również na temat odejścia z klubu z południa Włoch. - Chciałem odejść, ale wszystko potoczyło się nie tak, jak powinno i zostałem odsunięty od drużyny - wyznał napastnik.

Arkadiusz Milik zdążył już zadebiutować w Juventusie. W minionej kolejce Serie A w meczu z Romą wszedł na boisko w 77. minucie zmieniając Fabio Mirettiego. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Obecnie drużyna z Turynu po trzech meczach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Już w najbliższą środę w kolejnej serii spotkań zmierzy się ze Spezią. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

