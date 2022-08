Media: Tymoteusz Puchacz może trafić do Serie A. Chce go klub Berlusconiego

Tymoteusz Puchacz od ponad roku jest piłkarzem niemieckiego Unionu Berlin, ale w klubie z Bundesligi do dziś nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie. W lidze niemieckiej były zawodnik Lecha Poznań nawet nie zadebiutował, jedyne mecze w Unionie rozgrywając w Lidze Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z największych transferów Legii to katastrofa. "Gościu nie łapie się w 3. lidze" [Sport.pl LIVE]

Przez to wiosną Puchacz był wypożyczony do Trabzonsporu, z którym zdobył mistrzostwo Turcji. W tureckim klubie zaliczył 13 występów we wszystkich rozgrywkach, a po sezonie wrócił do Berlina, gdzie nadal jest tylko głębokim rezerwowym.

Puchacz trafi do Serie A? Chce go klub Berlusconiego

Aby móc być w rytmie meczowym przed mistrzostwami świata w Katarze, Tymoteusz Puchacz musi szukać nowego klubu, a do końca letniego okna transferowego pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Jak informuje portal Meczyki.pl, 23-letni lewy obrońca może trafić do Serie A, gdyż zainteresowany nim jest beniaminek rozgrywek - AC Monza.

TVP zadecydowała, jaki mecz pokaże w 1. kolejce Ligi Mistrzów

Klub Silvio Berlusconiego, który tego lata dokonał blisko 20 transferów, chciałby wypożyczyć Puchacza z Unionu z ewentualną opcją wykupu po sezonie, a rozmowy w tej sprawie trwają od zeszłego tygodnia.

AC Monza nie ma za sobą dobrego początku sezonu w Serie A. Beniaminek rozpoczął rozgrywki od trzech kolejnych porażek - z Torino (1:2), Napoli (0:4) i Udinese (1:2), przez co bez punktu na koncie zamyka ligową tabelę.