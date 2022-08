Włoscy dziennikarze czytają z ruchu warg. "Król przechwytów" ma zasilić kadrę Italii, a nie Brazylii

- Wybrałem Serie A, bo we Włoszech grają najlepsi obrońcy świata. Wiedziałem, że tu zrobię największy progres w obronie - mówił ponad rok temu Gleison Bremer w rozmowie z DAZN. Słowa bardzo szybko zmienił w czyny. W poprzednim sezonie był zmorą napastników we Włoszech. W kwietniu nie miał sobie równych pod względem zanotowanych przechwytów. Według portalu Squawka był pierwszym piłkarzem w czołowych ligach Europy, który zanotował ich wtedy ponad 100. Dokładnie - 108.

Bremer może zmienić obywatelstwo. Manicini już wie

Jego forma sprawiła, że latem tego roku kupił go Juventus. Jak podaje Transfermarkt.de, zapłacono za niego 41 mln euro. Massimiliano Allegri właściwie z marszu wstawił Bremera do pierwszego składu. Obrońca zagrał we wszystkich trzech meczach Serie A, a Juventus nie przegrał żadnego z nich (jedno zwycięstwo, dwa remisy).

Może się okazać, że talent Brazylijczyka będzie mógł wykorzystać nie tylko Juventus, ale też reprezentacja Włoch. Jak podaje Corriere.it, Bremer jest coraz bliżej zmiany obywatelstwa na włoskie. Jego żona, Debora Claudino, ma włoskie korzenie i już zaczęła ubiegać się o włoskie obywatelstwo. "Piłkarz zadeklarował, że zamierza podążać tą samą drogą" - czytamy w artykule. Pierwsze kroki podejmie zaraz po otrzymaniu obywatelstwa włoskiego przez żonę.

O całej sytuacji ma wiedzieć Roberto Mancini, selekcjoner reprezentacji Włoch. Kamery uchwyciły moment rozmowy Włocha z Pavlem Nedvedem, wiceprezesem Juventusu. Media wyczytały z ruchu wart, że Bremer był tematem rozmowy. - Wiem, wiem - miał powiedzieć Mancini na informacje o możliwej zmianie obywatelstwa przez obrońcę.

Jeśli słowa dziennikarzy się potwierdzą, Bremer będzie mógł grać w reprezentacji Włoch od 2023 roku. Wtedy minie bowiem pięć lat od jego przybycia do Włoch. Na jego korzyść wpływa fakt, że nie został jeszcze powołany do reprezentacji Brazylii. Jeśli chce zmienić obywatelstwo, musi to utrzymać. A to z kolei może być trudne, bo selekcjoner tamtejszej kadry - Tite - przekazał na ostatniej konferencji prasowej, że obserwuje Bremera.

- Śledzimy go. To wynik pracy, jaką wykonał w ostatnich latach - mówił trener brazylijskiej kadry. Przypomnijmy, że Brazylijczycy w przeciwieństwie do Włochów awansowali na mistrzostwa świata w Katarze. Trafili do grupy G, gdzie zmierzą się z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem.

Gleison Bremer wywodzi się z młodzieżówki brazylijskiego Desportivo Brasil Ltda. Grał też w Sao Paulo czy Atletico Mineiro. W 2018 roku trafił do Włoch. Torino wykupiło obrońcę za niespełna 6 milionów euro. Z Juventusem podpisał pięcioletni kontrakt.

