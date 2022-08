Mistrz Europy został klubowym kolegą Nicoli Zalewskiego

Andrea Belotti ostatnie siedem lat spędził w Torino. Dla włoskiej drużyny rozegrał 251 spotkań, w których strzelił 113 goli i zdobył 13 asyst. Napastnik od wielu lat wzbudzał zainteresowanie zagranicznych klubów, ale zawsze coś stawało na drodze do transferu. Najlepszą formę prezentował w 2017 roku, kiedy to zakończył sezon z 26 bramkami na koncie. Jednak później jego forma znacząco spadła. Mimo to chęć pozyskania piłkarza wyraziła AS Roma.

Andrea Belotti dołącza do AS Romy. Mistrz Europy w drużynie Nicoli Zalewskiego

Torino długo walczyło o przedłużenie kontraktu z napastnikiem. Media donosiły, że władze klubu zaproponowały mu lukratywną ofertę. Jednak nie przekonała ona 28-latka do pozostania w drużynie. Ostatecznie umowa z obecnym pracodawcą wygasła i Belotti stał się wolnym zawodnikiem.

Z tej okazji postanowiła skorzystać AS Roma. O zainteresowaniu ze strony rzymskiego klubu mówiło się już od dawna. Transfer był niemal przesądzony - do jego finalizacji potrzeba było jedynie uporządkowania kwestii kadrowych. Z drużyny Jose Mourinho musiał odejść Felix Afena-Gyan, co stało się w ten weekend. W związku z tym Roma zaprosiła na testy 28-letniego napastnika.

Jak przekazał Fabrizio Romano, w sobotę mistrz Europy przeszedł pomyślnie badania i dzień później podpisał trzyletni kontrakt. Na jego mocy Włoch będzie zarabiać około 3 milionów euro rocznie. Piłkarz jest kolejnym nabytkiem rzymskiego klubu. Tego lata do drużyny Jose Mourinho dołączyli m.in. Paulo Dybala oraz Nemanja Matić. Wszyscy trzej zawodnicy trafili do Romy jako wolni zawodnicy.

Belotti całą karierę spędził we Włoszech. Przed grą w Torino występował m.in. w AlbinoLeffe oraz US Palermo. W Serie A rozegrał 270 meczów, w których strzelił 106 bramek i zaliczył 27 asyst. 28-letni napastnik jest także 44-krotnym reprezentantem kraju. W barwach drużyny narodowej zdobył dwanaście bramek. Znalazł się również w kadrze przed rokiem, kiedy to Włosi sięgnęli po mistrzostwo Europy.