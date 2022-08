"Katastrofa. Najgorsza decyzja". Burza we Francji ws. Milika

Arkadiusz Milik w końcówce letniego okienka transferowego przeszedł z Olympique Marsylii do Juventusu. Zdążył już nawet zadebiutować w barwach drużyny z Turynu. W sobotę wszedł na boisko w 77. minucie w zremisowanym meczu u siebie z AS Romą 1:1.

Wielkim krytykiem transferu Milika jest Stephane Tapie, syn słynnego Bernarda, byłego właściciela Olympique Marsylii.

- To najgorsza decyzja za Pablo Longorii, czyli obecnego prezesa OM, a byłego dyrektora sportowego, który sprowadził tu Milika. Nie potrafię się z nią pogodzić, nie umiem jej zrozumieć, nie jestem w stanie tego zaakceptować. To jest po prostu niepojęte. Ze strony OM katastrofa - mówi Stephane Tapie w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Według niego Olympique Marsylia nie dość, że nie powinna pozbywać się Milika, to jeszcze ustawić grę drużyny właśnie pod niego.

- Marsylia czekała na klasowego napastnika od wielu lat. A gdy się w końcu doczekała, to nie potrafiła go wykorzystać. Dla mnie decyzje kolejnych trenerów w kontekście Milika są niepojęte. Jeśli masz u siebie napastnika, o jakim marzy wiele klubów, to układasz zespół pod niego! Przecież to jest bardzo proste - dodaje Stephane Tapia.

Wierzy on również, że Milik poradzi sobie w Juventusie.

- Oczywiście, że wierzę. Tak jak powiedziałem, oni wiedzą. kogo biorą. A OM chyba nie wie, kogo oddaje. Zresztą, spójrzmy na liczby. Ostatni sezon Milika, mimo że wiemy, iż Arek nie był ulubieńcem trenera - 20 goli. Wcześniej, we Włoszech, też bardzo pokaźne liczby. Niech mi pan pokaże napastnika w światowej piłce, który po dwóch tak ciężkich kontuzjach miałby statystyki na takim poziomie. Oddajemy nie tylko super piłkarza, ale i bardzo fajnego człowieka. Nie potrafię się z tym pogodzić - przyznaje Stephane Tapia.

Juventus po trzech kolejkach zajmuje 7. miejsce w tabeli. Odniósł jedno zwycięstwo i miał dwa remisy.