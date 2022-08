Paulo Sousa wreszcie się odnalazł i na dodatek wybrał się na mecz Polaka

Paulo Sousa pracował od grudnia 2021 do czerwca 2022 roku w roli trenera Flamengo. Portugalski szkoleniowiec poprowadził drużynę w 32 meczach, uzyskując średnią punktów 1,97 i wygrywając 19 z 32 spotkań. Sousa nie ma jednak prawa narzekać, ponieważ Flamengo łącznie wyda około 3,8 mln euro na zobowiązania wobec niego. Szkoleniowiec miał objąć reprezentację Egiptu, ale jego wymagania finansowe przerosły tamtejszą federację.

Paulo Sousa pojawił się we Włoszech. Oglądał mecz z Polakiem w składzie

Paulo Sousa nie udzielał się często w mediach społecznościowych po zwolnieniu z Flamengo, a dodatkowo nie udzielał wywiadów. Były selekcjoner reprezentacji Polski skorzystał z wolnego czasu i braku pracy, by obejrzeć mecz włoskiej Serie A pomiędzy Milanem a Bologną, co uchwycił realizator transmisji. Milan wygrał 2:0 po bramkach Rafaela Leao oraz Oliviera Giroud, a całe spotkanie w bramce Bolonii zagrał Łukasz Skorupski.

Komentatorzy tego meczu w Eleven Sports zasugerowali, że Paulo Sousa mógłby objąć Monzę, beniaminka Serie A, który nie wygrał żadnego z trzech pierwszych meczów w sezonie. Do tej pory Sousa pracował we Włoszech w roli trenera Fiorentiny w latach 2015-2017, gdzie dwukrotnie dotarł do 1/16 finału Ligi Europy. W sezonie 15/16 lepszy od Włochów okazał się Tottenham (1:4), natomiast rok później Fiorentinę wyeliminowała Borussia Moenchengladbach (3:4).

Obecnie trwa trzecia kolejka Serie A. W czołówce tabeli znajdują się cztery zespoły - AC Milan, Lazio, Torino oraz AS Roma, które mają po siedem punktów. Poza wspomnianą Monzą na pierwsze punkty w sezonie czekają pozostałe beniaminki, czyli Cremonese oraz Lecce (w tym drugim klubie występuje Marcin Listkowski, ex Pogoń Szczecin).