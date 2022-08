Włosi po debiucie Milika w Juventusie: Od razu pokazał kolegom, po co przyszedł

To nie jest wymarzony początek sezonu w wykonaniu Juventusu, który wciąż gra w kartkę. W 1. kolejce turyńczycy gładko pokonali 3:0 Sassuolo, by tydzień później męczyć się z Sampdorią (0:0). W sobotę znowu widzieliśmy Juventus o dwóch twarzach. W pierwszej połowie potrafił zdominować Romę, ale w drugiej spuścił z tonu i ostatecznie zremisował 1:1. W 77. minucie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, który zastąpił młody talent - Fabio Mirettiego.

W ciągu kilkunastu minut nowy napastnik Juve zanotował 10 kontaktów z piłką, które zamienił na osiem podań (wszystkie celne). Żadnego strzału nie oddał, ale wygrał jeden pojedynek główkowy oraz dwa razy wybił piłkę w defensywie.

Włoskie media szczególnie nie rozpisywały się o jego debiucie, ale odnotowały jego występ. Włoska redakcja Eurosportu przyznała mu notę "6" w skali 1-10 i napisała: "Miał mało czasu, aby pokazać się w debiucie w biało-czarnej koszulce".

"W końcówce meczu wybił piłkę z linii bramkowej Juve. To dobry sposób, by pokazać kolegom, że przyszedł do klubu, aby być wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny" - dodała "La Gazzetta dello Sport", która nie wystawiła noty Polakowi.

Dziennikarze Sky Sports przyznali mu ocenę "6", tak jak i portal footballnews24.it. Nieco surowsze było "Roma Today", oceniające Milika na "5,5". A co miał do powiedzenia sam piłkarz? "Szkoda, że nie wygraliśmy, ale debiut był bardzo emocjonujący" - napisał na Twitterze.

Szczegóły transferu Milika

Zimą 2021 r. Milik opuścił Napoli i trafił do Marsylii. zgłosiła się Marsylia. Dla francuskiego klubu rozegrał 55 spotkań i strzelił 30 goli. Potrzebował 3758 minut. To znaczy, że strzelał średnio co 125 minut. Jeszcze częściej, niż w Neapolu.

Marsylia to klub pogrążony w chaosie. Jeszcze w lipcu wydawało się, że to Milik będzie pierwszą strzelbą drużyny, ale Polak nie dogadał się z nowym trenerem Igorem Tudorem, a klub ściągnął mu latem kilku konkurentów. Tudor nie narzekał na brak ofensywnych piłkarzy. Ma do dyspozycji m.in. Dimitriego Payeta, Cengiza Undera, Luisa Suareza, Cedrica Bakambu, czy Alexisa Sancheza. Słowem, zrobiło się ciasno, więc Milik odszedł do Juventusu.

Czwarty zespół minionego sezonu Serie A wypożyczył go za milion euro. Jeśli się sprawdzi, to turyńczycy dopłacą kolejne siedem, osiem milionów euro za wykup definitywny. Napastnik ma zarabiać niespełna cztery miliony euro netto rocznie.