Jose Mourinho wściekły po meczu z Juventusem. "Wstydzę się być ich trenerem"

W sobotę rozegrano mecze 3. kolejki Serie A. W hitowym starciu Juventus podejmował AS Romę. Od pierwszych minut spotkania do ataku ruszyli piłkarze Massimiliano Allegriego. I co więcej - zrobili to bardzo skutecznie. Już w 2. minucie rywalizacji wynik spotkania otworzył Dusan Vlahović. Serb popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego. Napastnik uderzył nad murem, piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza Romy.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Jose Mourinho wściekły na piłkarzy Romy. "Wstydzę się być ich trenerem"

Juventus nie odpuszczał i szukał okazji na podwyższenie prowadzenia. W 25. minucie rywalizacji Rui Patricio ponownie wyjął piłkę z siatki. Tym razem celnie strzelił Manuel Locatelli, ale gol nie został uznany po interwencji VAR. Okazało się, że na wcześniejszym etapie akcji Vlahović pomagał sobie ręką.

Podczas pierwszej odsłony rywalizacji AS Roma wyglądała na kompletnie bezradną. Piłkarze Jose Mourinho nie byli w stanie zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego. To zmieniło się dopiero w drugiej połowie. W 69. minucie goście wyrównali za sprawą Tammy'ego Abrahama, który wykorzystał efektowne podanie Paulo Dybali po rzucie rożnym.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Z Górnika do Milanu, z Jagiellonii do Lazio. Dwóch młodych Polaków blisko Serie A

Spotkanie zakończyło się ostatecznie remisem. Z takiego wyniku, a właściwie z gry piłkarzy Romy, nie był zadowolony Jose Mourinho. Szkoleniowiec nie gryzł się w język i w ostrych słowach ocenił postawę zawodników.- Co mam wam powiedzieć? Pierwsza połowa to była tragedia. W przerwie powiedziałem piłkarzom, że wstydzę się ich, wstydzę się być ich trenerem - wyjawił Portugalczyk w rozmowie z DAZN i dodał: - Proszę, nie wspominajmy tutaj o naszym pomyśle na to spotkanie. To nie jest kwestia liczb, kiedy po zaledwie dwóch podaniach piłkę przejmuje rywal. Uwierzcie mi, modliłem się, aby ta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:1.

- Podczas dzisiejszego meczu brakowało mi kontuzjowanych Nicolo Zaniolo i Georginio Wijnalduma. Bez tych piłkarzy to zupełnie inny zespół. Czekamy także na kolejne wzmocnienia, które szykują dla nas władze klubu. Natomiast wracając jeszcze do meczu - w drugiej połowie graliśmy już zdecydowanie lepiej i zasłużyliśmy na ten remis. Uważam, że sędziowanie w dzisiejszym spotkaniu także stało na wysokim poziomie - podkreślił Mourinho.

Kibicu, zamknij oczy, wyobraź sobie, że nie ma Lewandowskiego. I spójrz na Milika

W drugiej odsłonie rywalizacji na boisku pojawił się także Arkadiusz Milik, dla którego był to debiut w barwach Juventusu. Polski napastnik zmienił Fabio Mirettiego w 77. minucie meczu. Jednak jego wejście nie zmieniło wiele w grze drużyny i ostatecznie oba kluby musiały podzielić się punktami. Po 3. kolejkach Serie A Juventus zajmuje siódme miejsce z pięcioma punktami na koncie. Z kolei AS Roma znajduje się na czwartej lokacie. Przy jej nazwie widnieje siedem punktów. Liderem jest AC Milan.