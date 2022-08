Arkadiusz Milik zadebiutował w Juventusie. W drużynie rywali zagrał Zalewski

Arkadiusz Milik dołączył do Juventusu na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia do końca sezonu. Włosi mają opcję wykupu, a cały transfer może zamknąć się w kwocie ośmiu milionów euro. Polak szybko został zgłoszony do rozgrywek i znalazł się w kadrze na hitowe spotkanie, w którym Juventus podejmował AS Romę.

Kibicu, zamknij oczy, wyobraź sobie, że nie ma Lewandowskiego. I spójrz na Milika

- Nie myślałem o składzie i formacji, ale Milik może zagrać od początku. Miałem taki pomysł po wejściu do szatni - powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri. Ostatecznie, czego można było się spodziewać, Milik zaczął na ławce, a w pierwszym składzie wyszedł Dusan Vlahović.

Juventus zremisował z Romą. Grał Zalewski, debiut Milika

To właśnie Serb popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego już w 2. minucie spotkania. Kapitalnie uderzył nad murem, piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza Romy. W 26. minucie piłka ponownie znalazła się w siatce Romy za sprawą Manuela Locatelliego, ale gol został anulowany po interwencji VAR.

W drugiej połowie na boisku pojawił się Polak, ale nie był to Arkadiusz Milik. Z ławki Romy na boisko wszedł Nicola Zalewski. W 69. minucie goście wyrównali za sprawą Tammy'ego Abrahama, który wykorzystał efektowne podanie Paulo Dybali po rzucie rożnym.

W 77. minucie przy wyniku 1:1 Massimiliano Allegri posłał do boju Arkadiusza Milika. Polak zmienił Fabio Mirettiego. Polak nie zdołał już odmienić losów spotkania. Rozegrał kilkanaście minut, a Juventus zremisował z Romą 1:1.