Milik może zadebiutować w barwach Juventusu. Znalazł się w kadrze na Romę

Arkadiusz Milik dołączył do Juventusu na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia do końca sezonu. Włosi mają opcję wykupu, a cały transfer może zamknąć się w kwocie ośmiu milionów euro. Ten ruch Milika został jednak przyćmiony przez wielki transfer Roberta Lewandowskiego. "Arkadiusz Milik ma pecha. I to sporego. Nie mam jednak na myśli jego kruchego zdrowia. Milik ma pecha, bo żyje w erze Roberta Lewandowskiego. Inaczej byłby - przepraszam za patos - bohaterem narodowym" - napisał Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Arkadiusz Milik w kadrze na Romę. Raczej rozpocznie mecz na ławce rezerwowych

Massimiliano Allegri zdradził na konferencji prasowej przed meczem z Romą, że może brać Arkadiusza Milika pod uwagę przy ustalaniu składu. - Musimy poczekać na ostateczną autoryzację dokumentów i mam nadzieję, że ona pojawi się dzisiaj. Wtedy Milik byłby dostępny na jutrzejszy mecz. Nie myślałem o składzie i formacji, ale Milik może zagrać od początku. Miałem taki pomysł po wejściu do szatni - powiedział trener Juventusu.

Zgodnie z oczekiwaniami Arkadiusz Milik otrzymał powołanie na spotkanie trzeciej kolejki Serie A z Romą, a do drużyny wrócił też Wojciech Szczęsny, który przez kilkanaście ostatnich dni zmagał się z urazem. Wiele jednak wskazuje na to, że polski napastnik rozpocznie rywalizację na ławce rezerwowych. Romeo Agresti, dziennikarz Goal Italia przewiduje, że Juventus zagra tylko na jednego napastnika, którym będzie Dusan Vlahović. Skład Juventusu ma wyglądać następująco:

Mattia Perin; Mattia De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Manuel Locatelli, Adrien Rabiot; Juan Cuadrado, Weston McKennie, Filip Kostić; Dusan Vlahović

Spotkanie pomiędzy Juventusem a AS Romą rozpocznie się w sobotę 27 sierpnia o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia na antenie Eleven Sports 1, na stronie internetowej elevensports.pl i w aplikacji mobilnej Eleven Sports.