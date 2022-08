Lui Alberto strzelił takiego gola, że mikrofony nie wytrzymały. "Zatkało mnie"

Zobacz wideo Porażające liczby oglądalności Lewandowskiego. El Clasico bez podjazdu [Sport.pl LIVE]

Od początku spotkania to Lazio zdecydowanie przeważało, a Ciro Immobile zmarnował dwie znakomite okazje - raz strzelił tuż obok słupka, a za drugim razem lepszy okazał się Samir Handanović. Ale Słoweniec został pokonany w 40. minucie po golu Felipe Andersona. Warto zwrócić uwagę na kapitalne podanie Sergeja Milinkovicia-Savicia.

Tuż po przerwie Inter Mediolan wyrównał za sprawą Lautaro Martineza, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym Lazio po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.

Ale wszystko to zostało przyćmione przez uderzenie Luisa Alberto z 75. minuty. Komentatorzy Eleven Sports Julian Kowalski i Dominik Guziak zareagowali tak żywiołowo, że aż mikrofony zaczęły trzaskać. Ale nic w tym dziwnego, bo to uderzenie było przecudowne i wpadło w samo okienko bramki Handanovicia. To trzeba zobaczyć:

Wynik spotkania w 86. minucie po asyście Immobile ustalił Pedro. W ten sposób Lazio przeskoczyło Inter i chwilowo awansowało na pozycję lidera Serie A: ma 7 punktów po trzech meczach. Inter jest 4. z 6 pkt. Jedynymi ekipami, które po trzech kolejkach mogą nadal mieć komplet punktów są Napoli i Roma - które grają odpowiednio z Fiorentiną i Juventusem na wyjazdach. W następnej kolejce Lazio zagra na wyjeździe z Sampdorią, a Inter z Cremonese u siebie.