Trener Juventusu ma zaskakujący plan na Arkadiusza Milika. Tak, tak, tak

Letni transfer Arkadiusza Milika stał się faktem. Polski napastnik został wypożyczony z Olympique Marsylia do Juventusu z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Łącznie transfer Milika może się zamknąć w kwocie ośmiu milionów euro. Juventus wybrał Polaka kosztem Memphisa Depaya z FC Barcelony. - Wybraliśmy Milika i wierzymy, że ma odpowiednie cechy. Czekamy na jego bramki, bardzo w niego wierzymy. Uważamy, że wszystko będzie w porządku - mówił Pavel Nedved, wiceprezes Juventusu.

Allegri ma już plan na Arkadiusza Milika. Może grać z Dusanem Vlahoviciem

Massimiliano Allegri pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Juventusu z AS Romą w trzeciej kolejce Serie A. Trener Juventusu postanowił się wypowiedzieć na temat transferu Arkadiusza Milika i zdradził, jaki ma pomysł na polskiego napastnika. - Jestem bardzo zadowolony z Milika, miał imponujące liczby w poprzednim sezonie. To zawodnik, który wzmocni nasz atak i, moim zdaniem, bardziej lubi wychodzić do przodu. Choć Arek lubi też cofać się w rozegraniu, by odbierać piłkę. Uważam, że może grać z Dusanem Vlahoviciem - powiedział.

Niewykluczone, że Arkadiusz Milik dostanie szansę do debiutu w Juventusie już w najbliższym meczu z drużyną prowadzoną przez Jose Mourinho. Massimiliano Allegri czeka na dopięcie jednej kwestii. - Musimy poczekać na ostateczną autoryzację dokumentów i mam nadzieję, że ona pojawi się dzisiaj. Wtedy Milik byłby dostępny na jutrzejszy mecz. Nie myślałem o składzie i formacji, ale Milik może zagrać od początku. Miałem taki pomysł po wejściu do szatni. Zobaczymy, co się wydarzy - dodał szkoleniowiec.

Juventus rozpoczął nowy sezon Serie A od wygranej 3:0 z Sassuolo i bezbramkowego remisu z Sampdorią. Mecz Juventus - AS Roma odbędzie się w sobotę 27 sierpnia o godzinie 18:30, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1.