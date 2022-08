Milik wybrał numer, z jakim będzie grał w Juventusie. "Grał z nim mój idol"

Saga transferowa z udziałem Arkadiusza Milika dobiegła końca. W piątek rano Juventus poinformował o porozumieniu z Olympique Marsylią w sprawie wypożyczenia polskiego napastnika. Włosi zapłacą francuskiemu klubowi 2 miliony euro, w tym milion bonusów. Juventus zapewnił sobie także prawo pierwokupu za osiem milionów euro.

Milik wybrał numer na koszulce. Taki nosił jego idol z dzieciństwa

Po ogłoszeniu transferu, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem 28-latka. Polak nie krył zadowolenia z decyzji o zmianie otoczenia. - Cześć, tu Arek Milik. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Nie mogę się już doczekać spotkania z wami na stadionie. Ciao, ciao! - powiedział piłkarz witając się z kibicami.

W czwartkowe popołudnie pojawiły się także pierwsze spekulacje na temat numeru, z jakim Milik będzie występował w Juventusie. Dziennikarz Franco Leonetti przekazał na Twitterze, że Polakowi przypadnie trykot z "14" na plecach. W przeszłości z tym numerem grali w Juventusie m.in. Didier Deschamps, Blaise Matuidi, czy Weston McKennie.

Informacje te oficjalnie potwierdził w piątek polski napastnik. Okazuje się, że "14" ma szczególne znaczenie dla piłkarza. Bowiem z takim numerem występował w przeszłości jego idol z dzieciństwa, Thierry Henry. - Jestem bardzo podekscytowany, to piękny dzień. Dołączyłem do wielkiego klubu, jednego z największych na świecie. Numer 14? Grał z nim mój idol, Thierry Henry - powiedział Milik.

To już szósty numer, z jakim zagra 28-latek w historii startów. W Olympique Marsylia i Augsburgu nosił koszulkę z numer "9". Z kolei w Napoli i Górniku Zabrze był to numer "99". Jeszcze inny numer miał w Ajaksie Amsterdam - "19", i w Bayerze Leverkusen - "16". Natomiast w reprezentacji Polski Milik występuje z numerem "7".

Arkadiusz Milik piłkarzem Juventusu. Zwrócił się do kibiców. "Nie mogę się doczekać"

Dla napastnika przejście do Juventusu to powrót po kilkumiesięcznej przerwie na boiska Serie A. 28-latek występował wcześniej w Napoli. Okazję do debiutu w barwach "Starej Damy" Milik będzie miał już w najbliższy weekend. W sobotę Juventus zmierzy się z AS Romą. Początek meczu o 18:30.