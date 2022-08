Arkadiusz Milik piłkarzem Juventusu. Oto pierwsze słowa, które skierował do kibiców

Od kilku dni w mediach spekulowano o możliwym przejściu Arkadiusza Milika do Juventusu. W piątek rano Włosi oficjalnie poinformowali o porozumieniu z Marsylią i podpisali roczną umowę z Polakiem. Klub zapewnił sobie także prawo do pierwokupu zawodnika.

Przejście do Serie A wydaje się być dobrym ruchem dla reprezentanta Polski. 28-letni napastnik również nie krył zadowolenia z wypożyczenia do Juventusu, co podkreślił w pierwszych słowach do kibiców nowego klubu. Kilkanaście minut po oficjalnym sfinalizowaniu transakcji na oficjalnym profilu Juventusu na Twitterze pojawiło się krótkie nagranie, w którym Milik wita się z fanami.

"Arek ma dla was wiadomość" - tak zostało podpisane nagranie.

- Cześć, tu Arek Milik. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Nie mogę się już doczekać spotkania z wami na stadionie. Ciao, ciao! - powiedział nowy napastnik Juventusu.

Arkadiusz Milik będzie występował z numerem "14" na koszulce. Głównym rywalem Polaka o miejsce w wyjściowym składzie będzie 22-letni Serb Dusan Vlahović. Okazja do debiutu Milika już w najbliższą sobotę, kiedy to Juventus zmierzy się z AS Romą. Początek meczu o 18:30.

Arkadiusz Milik wraca do Serie A. Powalczy o kolejne trofea

Dla Milika przejście do Juventusu to powrót po kilkumiesięcznej przerwie. 28-latek występował wcześniej w Napoli. Łącznie Milik rozegrał w Serie A 93 spotkania i zdobył 38 bramek. W 2020 roku wywalczył Puchar Włoch. Teraz będzie miał szanse na kolejne trofea - tym razem w barwach Juventusu.