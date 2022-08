Boniek wbił szpilę Milikowi po transferze do Juventusu. Na ripostę nie musiał długo czekać

Saga transferowa z udziałem Arkadiusza Milika dobiegła końca. Choć kilka tygodni temu Polak przedłużył kontrakt z Olympique Marsylia, to zdecydował się zmienić otoczenie. Jego wybór padł na Juventus. W piątek włoski klub oficjalnie poinformował o wypożyczeniu 28-letniego napastnika. Dla piłkarza jest to powrót do Serie A po kilkunastu miesiącach. Wcześniej występował w barwach Napoli.

Boniek gratuluje Milikowi. Ironiczny wpis byłego prezesa PZPN

W czwartek reprezentant Polski przyleciał do Turynu, gdzie przeszedł testy medyczne, a następnie uzgodnił warunki kontraktu. Na jego mocy będzie zarabiał około 3,5 miliona euro. Juventus za pozyskanie napastnika zapłaci dwa miliony euro, w tym milion bonusów. Klub zapewnił sobie także prawo pierwokupu za osiem milionów euro.

Transfer Milika jest szeroko komentowany w europejskich mediach. Głos w tej sprawie zabrał również Zbigniew Boniek, były piłkarz grający dla Juventusu w latach 1982-85. "Szybko się dzisiaj można zakochać i odkochać. Powodzenia Arek" - napisał działacz na Twitterze, dołączając zrzut ekranu przedstawiający post Milika sprzed lat, na którym widnieją dwa serca w barwach klubu z Marsylii. Tym samym były prezes PZPN wbił szpilkę napastnikowi, który jest jednocześnie najskuteczniejszym Polakiem w lidze włoskiej - 38 goli. Wcześniej miano to piastował właśnie Boniek - 31 bramek.

Ironiczne słowa działacza nie umknęły uwadze ekspertów. "To zawsze miłe gdy na obczyźnie Polak wita Polaka chlebem i solą" - napisał Marek Wawrzynowski z Onetu. Wtórował mu Tomasz Wiśniowski, dziennikarz Canal+. "To są te specyficzne włoskie gratulacje" - czytamy.

W Juventusie Arkadiusz Milik będzie występował z innym Polakiem, Wojciechem Szczęsnym. Okazję do debiutu 28-latek będzie miał już w najbliższy weekend. W sobotę Juventus zmierzy się z AS Romą. Początek meczu o 18:30.