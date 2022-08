Mocny głos z Francji. "Milik był traktowany jak śmieć"

Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem dobiegła końca. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że reprezentant Polski opuści Marsylię i może powrócić do Serie A, gdzie nadal cieszy się dużą popularnością wśród włoskich działaczy i trenerów. Milik porozumiał się z Juventusem.

"Milik był traktowany w Marsylii jak śmieć"

Mieszkający we Francji Simone Rovera, znany włoski dziennikarz opowiada o karierze Arkadiusza Milika w Marsylii. Według niego Pablo Longoria, prezydent francuskiego klubu popełnił wielki błąd, wybierając trenerów, którzy nie byli przekonani i nie stawiali na Arkadiusza Milika.

- Milik był traktowany w Marsylii jak śmieć. Przyjechał do Francji, by być gwiazdą projektu, a prezes wziął dwóch trenerów, którzy nie chcieli Milika To niezrozumiałe i głupie. Zrobili wszystko, aby skłonić go do przyjścia. Dwa tygodnie później po jego transferze Longoria zatrudnił Sampaolego, który nie chciał Polaka. A teraz wziął Tudora, który też nie ma w planach Milika. To wszystko znaczy, że albo popełnił błąd wcześniej, albo później. Nie możemy zarzucić Milikowi, że to, co zrobił, nie było dobre. On zrobił dużo, grając przeciwko każdemu - powiedział Rovera na antenie radia RMC Sport.

Przez długi czas wydawało się, że do Juventusu nie trafi Milik, a Memphis Depay, który jest niechciany w FC Barcelonie. Reprezentant Holandii zgodził się rozwiązać umowę, ale zaznaczył, że chce od klubu otrzymać pięć milionów euro, które zapewnia mu zapis w kontrakcie. Barcelona nie chciała płacić całej kwoty, więc doszło do klinczu. A że do zamknięcia okienka transferowego został tydzień, to Juventus zaczął się rozglądać za alternatywą dla 28-letniego Holendra.

Arkadiusz Milik w ubiegłym sezonie dla Marsylii zagrał w 37 spotkaniach. Zdobył 20 goli i miał dwie asysty. W tym sezonie wystąpił w dwóch meczach.